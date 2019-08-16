Daha Dolgun Saçlar İçin Sarımsak Kürü Tarifleri
"Sarımsağın saçlar üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Özellikle 'saçkıran' hastalığının da tedavisinde kullanılan sarımsak, saçları gürleştirmenin en doğal yollarından biri. Biz de daha dolgun saçlar için ihtiyacınız olan sarımsak kürü tariflerini araştırdık."
ZENCEFİLLİ SARIMSAK MASKESİ
Malzemeler:
8 diş sarımsak
Bir parça taze zencefil
1/2 su bardağı Hindistan cevizi yağı
Hazırlanışı:
Zencefili ve sarımsakları iyice ezin. Diğer tarafta Hindistan cevizi yağını bir tavada ısıtın ve içine ezilmiş zencefil ile sarımsakları ekleyin. Karışım kahverengi bir renk alana kadar karıştırın ve ocağın altını kapatın.
Yağ soğuduktan sonra süzün, posyı atın. Kalan karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 15 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yaptıktan sonra karışımı bir 30 dakika daha saçınızda bekletin. Ardından doğal bir şampuan ile yıkayın.
EV YAPIMI SARIMSAK ŞAMPUANI
Malzemeler:
15 diş sarımsak
10 damla nane yağı
Hazırlanışı:
Sarımsakları iyice ezin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Dilerseniz sarımsakları blendar'da karıştırabilirsiniz.
Sarımsaklar pürüzsüz bir macun halini aldıktan sonra, doğal bir şampuanın içine ekleyin. Ardından 10 damla nane yağını da şampuanın içine ilave edin.
Saçınızı yıkamak için bu şampuanı kullanın fakat haftada üç kereden fazla kullanmayın.