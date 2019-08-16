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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Saç
MAHMURE ÖZEL

Daha Dolgun Saçlar İçin Sarımsak Kürü Tarifleri

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Daha Dolgun Saçlar İçin Sarımsak Kürü Tarifleri

"Sarımsağın saçlar üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Özellikle 'saçkıran' hastalığının da tedavisinde kullanılan sarımsak, saçları gürleştirmenin en doğal yollarından biri. Biz de daha dolgun saçlar için ihtiyacınız olan sarımsak kürü tariflerini araştırdık."

ZENCEFİLLİ SARIMSAK MASKESİ

Malzemeler:  

8 diş sarımsak

Bir parça taze zencefil

1/2 su bardağı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı: 

Zencefili ve sarımsakları iyice ezin. Diğer tarafta Hindistan cevizi yağını bir tavada ısıtın ve içine ezilmiş zencefil ile sarımsakları ekleyin. Karışım kahverengi bir renk alana kadar karıştırın ve ocağın altını kapatın. 

Yağ soğuduktan sonra süzün, posyı atın. Kalan karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 15 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yaptıktan sonra karışımı bir 30 dakika daha saçınızda bekletin. Ardından doğal bir şampuan ile yıkayın.

Daha Dolgun Saçlar İçin Sarımsak Kürü Tarifleri

EV YAPIMI SARIMSAK ŞAMPUANI 

Malzemeler:

15 diş sarımsak

10 damla nane yağı

Hazırlanışı:

Sarımsakları iyice ezin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Dilerseniz sarımsakları blendar'da karıştırabilirsiniz.

Sarımsaklar pürüzsüz bir macun halini aldıktan sonra, doğal bir şampuanın içine ekleyin. Ardından 10 damla nane yağını da şampuanın içine ilave edin. 

Saçınızı yıkamak için bu şampuanı kullanın fakat haftada üç kereden fazla kullanmayın.

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