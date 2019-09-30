'Çöpten Sanata' Sergisi Açıldı
"Ressam Burcu Erkal Salman’ın doğaya, önlenemez tüketim hırsına ve geri dönüşüm konusuna dikkat çektiği 'Recycle-Çöpten Sanata' adlı sergi, 15 Ekim 2019 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak."
Resim çalışmalarının yanı sıra düzenlediği ve katıldığı uluslararası workshoplar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınan Ressam Burcu Erkal Salman’ın 'Recycle-Çöpten Sanata' adlı 5. solo sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 2004’te ilk kişisel sergisini açan ve çalışmalarıyla Polonya’nın Jan Dlugosz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin desteklediği Uluslararası Sanat Sergisi’ne davet edilen tek Türk sanatçı unvanını taşıyan, Amerika, Hollanda, Rusya, Yunanistan ve Bulgaristan’daki sanatseverlerin koleksiyonlarında da eserleri bulunan Burcu Erkal Salman, “Recycle-Çöpten Sanata” sergisiyle tükenmekte olan doğanın sözcüsü olma misyonunu üstleniyor. İş ve sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla düzenlenen kokteylle Eva Sanat Galerisi’nde açılan sergi, 15 Ekim 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Eserlerinde doğaya, önlenemez tüketim hırsına ve geri dönüşüm konusuna dikkat çeken Burcu Erkal Salman, 'Recycle-Çöpten Sanata' sergisinde her gün tüketmekte olduğumuz ürünlerin atıklarına ve ambalajlarına sanatsal dokunuşlarıyla yeni bir ruh kazandırarak, yoğun kullandığı boya katmanlarıyla tüketim çılgınlığını ifade ediyor.