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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>'Çöpten Sanata' Sergisi Açıldı
Etkinlik Rehberi

'Çöpten Sanata' Sergisi Açıldı

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'Çöpten Sanata' Sergisi Açıldı

"Ressam Burcu Erkal Salman’ın doğaya, önlenemez tüketim hırsına ve geri dönüşüm konusuna dikkat çektiği 'Recycle-Çöpten Sanata' adlı sergi, 15 Ekim 2019 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak."

Resim çalışmalarının yanı sıra düzenlediği ve katıldığı uluslararası workshoplar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınan Ressam Burcu Erkal Salman’ın 'Recycle-Çöpten Sanata' adlı 5. solo sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 2004’te ilk kişisel sergisini açan ve çalışmalarıyla Polonya’nın Jan Dlugosz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin desteklediği Uluslararası Sanat Sergisi’ne davet edilen tek Türk sanatçı unvanını taşıyan, Amerika, Hollanda, Rusya, Yunanistan ve Bulgaristan’daki sanatseverlerin koleksiyonlarında da eserleri bulunan Burcu Erkal Salman, “Recycle-Çöpten Sanata” sergisiyle tükenmekte olan doğanın sözcüsü olma misyonunu üstleniyor. İş ve sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla düzenlenen kokteylle Eva Sanat Galerisi’nde açılan sergi, 15 Ekim 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Eserlerinde doğaya, önlenemez tüketim hırsına ve geri dönüşüm konusuna dikkat çeken Burcu Erkal Salman, 'Recycle-Çöpten Sanata' sergisinde her gün tüketmekte olduğumuz ürünlerin atıklarına ve ambalajlarına sanatsal dokunuşlarıyla yeni bir ruh kazandırarak, yoğun kullandığı boya katmanlarıyla tüketim çılgınlığını ifade ediyor.

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