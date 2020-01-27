Çocuklar Bu Tatilde Yavru Aslanlarla Oynuyor, Biberonla Balık Besliyor!

Aslanlar ve binlerce su altı canlısıyla muhteşem bir gün geçirmek isterseniz, indirimli biletlerinizi buradan alabilirsiniz.

Türkiye’nin ve çevre ülkelerin ilk büyük kedi parkı olan Aslan Park’ta heyecan verici dakikalar sizi bekliyor. Viaport Marina’da açılan Aslan Park, 8 dönüm alan üzerinde kuruldu. Büyük kedilerin türlerine göre farklı üniteler barındıran Aslan Park, ekranlarda gördüğünüz hayvanları çok yakından görme ve onları daha iyi tanıma fırsatı sunuyor.

Bu bir ilandır.

Aslan Park, doğal yaşam ortamlarında yaşayamayan ve yaşayamayacak olan hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Aslan Park’taki tüm türler Avrupa’daki parklardan getiriliyor ve burada onlara, yaşadıkları parklardan daha iyi olanaklar sağlanması hedeﬂeniyor.

Aslan Park; sizin büyük kedileri yakından görmeniz için özel olarak dizayn edildi. Büyük kediler, burada tel kafeslerin içerisinde değil, ferah cam odalarda yaşıyor. Böylelikle hem onlar daha rahat bir hayat sürüyor hem de siz bu hayatı çok daha net görebiliyorsunuz.

Aslan Park’ta ayrıca; çocuklara hayvan sevgisi aşılayabilmek ve hayvanların dünyasını daha iyi anlatabilmek için, parkta yaşayan yavruları belli yaşa gelene kadar sevebilir, onları ellerinizle besleyebilirsiniz. Bu muhteşem deneyimi indirimli biletlerinizle yaşamak isterseniz, buraya tıklamanız yeterli.

Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumunda farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz altı canlısının yaşamlarını gözlemleyebileceksiniz. Eğitim ve eğlencenin bir araya geldiği bu su altı macerasında 47 farklı temalı sergide 12.000’in üzerinde deniz canlısı sizleri bekliyor. Boğaziçi’nin tarihine su altından bakarak, İstanbul’un en uzun su altı akvaryum tünelinde köpekbalıklarıyla dolu bir dünyanın kapılarını aralamak isterseniz, indirimli biletlerinizi buradan satın alabilirsiniz. Biberonla Koi ve Vatoz balığı besleme fırsatını kaçırmayın.

Bu tatilde birbirinden güzel aktivitelerle, ailecek muhteşem bir gün geçirmek için Tuzla Viaport Marina’daki eğlence dünyasına muhakkak uğrayın. Bu büyülü dünyayı size özel indirimlerle görme imkanını kaçırmamak için tıklayın.

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