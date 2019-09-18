Çin Kültürü Günü bomontiada’da
"Yapı Kredi bomontiada, 23 Eylül Pazartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. Kuruluş Yıldönümü’ne özel hazırlanan Çin Kültür Günü’ne ev sahipliği yapıyor."
Çin’in kültürel değerleri ve zenginliklerinden oluşan programda fotoğraf sergisi, kaligrafi atölyesi, geleneksel maske atölyesi, Çin dili tanıtımı, Çin tıbbı tanıtımı, Kungfu gösterisi, müzik dinletisi ve film gösterisi gibi etkinlikler yer alıyor.
Katılımcıların ayrıca Çin Pazarı’ndan alışveriş yapabilmesi ve 18:00 – 19:00 saatleri arasında Çin lezzetlerini tatması da mümkün olacak.