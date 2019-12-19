Ciltte Meydana Gelen Sarkmalar ve Kırışıklıklar Nasıl Tedavi Edilir?

Ciltte görülen ilk değişiklik kırışıklık

Yaşla birlikte cildimizde görülen değişikliklerden ilki kırışıklar. Yüz kaslarımız diğer kaslarımızdan farklı özelliklere sahip. Bu kaslarımız gülmek, kızmak, ağlamak gibi pek çok duyguyu ifade etmemizi sağlıyor. Bunlara mimik hareketleri ve bu hareketlerle yüzümüzde oluşan çizgilere mimik çizgileri diyoruz. Ancak yaş ile birlikte derimizin incelmesi ve su tutma kapasitesinin azalması, güneş ışınları, sağlıksız beslenme, sigara gibi faktörlerle de birleşince mimik çizgileri mimik yapmadan da fark edilir hale geliyor.

Bu çizgilerin yüze yerleşmemesi için botoks uygulamasının gerekir. Kasların gücünü azaltan bu yöntemin etkisi 4-6 ay devam ediyor. Net bir yaş aralığı bulunmayan bu uygulamada en sık botoks uygulanan bölgeler kaz ayağı çizgileri, kaş çatma çizgileri ve alın çizgileri.

Yer çekimi deri sarkmalarına neden oluyor

Yaş aldıkça yer çekiminin etkisiyle cildimizde deri sarkmaları oluşabiliyor. Bu sarkmalar beraberinde göz altlarında çökme, ağız kenarı çizgilerinde belirginleşme, ağız köşelerinin aşağı doğru sarkması gibi durumlar yüzümüzün yaşlı, yorgun ve mutsuz görünmesine neden olabiliyor. Bu gibi durumların oluşumunu yavaşlatmak ya da oluşan sarkmaları düzeltmek için; cildimizi beslemek, deri altı yağ dokusunu desteklemek ve derideki kolajen yapısını uyaran çeşitli mezoterapi, PRP ve altın iğne tedavileri kullanılabilir.

Güneşin zararlı ışınları cilt lekelenmelerine neden oluyor

Fazla güneşlenme ve solaryum gibi yollarla maruz kalınan ultraviyole ışınları deride lekelenmeye sebep olabiliyor. Lekelerin derinliği, uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesinde oldukça etkilidir. Muayeneyle lekenin türü ve en uygun tedavi şekli belirlenerek tedaviye yön verilir. Leke tedavisinde çeşitli yüz soyma tedavileri, mezoterapi, PRP ve lazer işlemleri kontrollü bir şekilde yapılmalı.