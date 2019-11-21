Ciltte Derinlemesine Temizlik Hareketi: Hydrafacial
"Güzellik bir bütündür ve bu bütünü tamamlayan en önemli parçaların başında temiz ve pürüzsüz bir cilt gelir. Aydınlık, taze ve canlı bir cilt güzel ve genç görünmek için belirleyici bir rol üstlenir. Ancak bazı kusurlar, güzelliğe gölge düşürebilir ve estetik kaygıları beraberinde getirebilir. Yeni nesil güzellik uygulamalarının cilt problemlerini ortadan kaldırarak derinlemesine temizlik sağladığını ifade eden Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, hydrafacial yöntemini anlatıyor."
Hydrafacial nedir?
Yaşlanma karşıtı bakım yöntemlerinden biri olan hydrafacial; cilt yenileme, temizleme, derinlemesine arındırma, akne ve sivilce tedavilerini barındıran etkili bir işlemdir. Vakum şeklindeki bir cihaz yardımıyla yapılan hydrafacial, geliştirilmiş vortex teknolojisi sayesinde cilde hiçbir zarar vermeden cildin derinlemesine temizlenmesini sağlar. Hydrafacialın en önemli özelliği cildin daha sağlıklı, parlak ve genç görünmesini sağlamasıdır.
Hydrafacial ne için kullanılır?
*Cilt bakımı,
*Genişlemiş ve tıkalı gözenek tedavisi,
*Siyah nokta sorunu,
*Yağlı ciltlerde sebum dengelemesi,
*Sivilce tedavisi,
*Cildin canlandırılması,
*İnce çizgilerin tedavisi,
*Cildin derinlemesine nemlendirilmesi,
*Ciltteki elastikiyetin artması için hydrafacial uygulaması güvenle kullanılabilir.
Neden Hydrafacial?
Dünya üzerindeki FDA onaylı tek düzenli cilt bakım cihazı olan hydrafacial, son 5 yılın en iyi cilt yenileme ve tedavi teknolojisi seçilmiştir. Diğer cilt bakımı sistemlerinden farklı olarak güvenli ve hızlı sonuç veren bu yöntem, ciltte harika sonuçlar yaratmaktadır. Tüm cilt tiplerinde güvenle uygulanabilen Hydrafacial, cildi mikro düzeyde soyarak yenilenmiş cilt dokusunun ortaya çıkmasında rol oynar. Vakum sayesinde çok etkili bir arındırma sağlayan bu uygulama aynı zamanda ince çizgilerin azaltılmasında, cilt tonunun eşitlenmesinde, akne sorunlarının çözülmesinde ve cildin doğal canlılığını kazanmasında etkilidir.
Diğer cilt bakımlarından farkı nedir?
-Ağrısız ve acısızdır,
-Herhangi bir yan etkisi yoktur,
-Hızlı etki eder,
-Dört mevsim uygulanabilir,
-Her cilt tipi için uygundur,
-Uygulamadan itibaren 1 gün sonra güvenle makyaj yapılabilir,
-Seans süresi kısadır, ortalama 1 saat sürer,
-Tahriş veya alerjiye yol açmaz,
-Kalıcı sonuçlar sağlar.
Hydrafacial nasıl uygulanır?
Öncelikle derinlemesine temizlik için cilt vakumlanır. Daha sonra prosedüre uygun olarak hydrapeeling uygulamasına geçilir. Bunun için vakum ve sıvı kullanılarak peeling işlemi yapılır. Eğer sorunlu bir cilt söz konusu ise, kişinin cildinde sivilce, akne gibi sorunlar varsa tahriş olmaması için elmas başlık kullanılır. Yapılan işlem ile cildin üst tabakasının mikrodermabrazyonu sağlanır. Bir sonraki aşamada oksijen bakımı uygulanır. Sonrasında nemlendirme işlemine geçilir. Kullanılan ekipmanın özel spiral tasarımı sayesinde kullanılan nemlendiriciler cilde nüfuz ettirilir.