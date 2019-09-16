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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Cilt Sıkılaştırıcı Yumurta Kabuğu Maskesi Tarifi

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Cilt Sıkılaştırıcı Yumurta Kabuğu Maskesi Tarifi

"Yumurta kabuğunun cilt lekelerine iyi geldiğini ve cildi sıkılaştırdığını duymuş muydunuz? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz yumurta kabuğu maskesi, bundan sonra favori güzellik tarifiniz olacak. İşte cilt sıkılaştırıcı yumurta kabuğu maskesi tarifi…"

Yumurta kabuklarını sakın çöpe atmayın! Çünkü kendisi tam bir güzellik ürünü. Yumurta kabuğu maskesi tarifine geçmeden önce, yumurta kabuğunun cilde ne gibi faydaları olduğuna bir göz atalım.

Yumurta kabuğu, ciltte meydana gelen renk bozukluklarını ve lekeleri tedavi ediyor.

CİLT LEKELERİ İÇİN KURU MAYA MASKESİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
CİLT LEKELERİ İÇİN KURU MAYA MASKESİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN

Yumurta kabukları, içerdiği kalsiyum sayesinde ciltte detoks etkisi yaratıyor.

Cildi ölü hücrelerden temizliyor, canlanmasına ve parlamasına yardımcı oluyor.

Cildi sıkılaştırıyor, yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

CİLT SIKILAŞTIRICI YUMURTA MASKESİ

Malzemeler:

2 adet yumurtanın kabuğu

1 yumurtanın akı

Yapılışı:

Kurumuş yumurta kabuklarını mutfak robotundan geçirin ya da bir havanda döverek toz hale getirin. Kabuklar toz hale geldikten sonra içine 1 yumurtanın akını ekleyip iyice karıştırın. Temiz cildinize sürün ve 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Cildinizi yıkadıktan hemen sonra bile sıkılaştığını hissedeceksiniz.

Bu maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz. Her tarifte olduğu gibi bu tarifi de uygularken, içindeki malzemelerin cildinizde alerjik bir reaksiyon göstermeyeceğinden emin olmayı da unutmayın.

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