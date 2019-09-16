Cilt Sıkılaştırıcı Yumurta Kabuğu Maskesi Tarifi
"Yumurta kabuğunun cilt lekelerine iyi geldiğini ve cildi sıkılaştırdığını duymuş muydunuz? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz yumurta kabuğu maskesi, bundan sonra favori güzellik tarifiniz olacak. İşte cilt sıkılaştırıcı yumurta kabuğu maskesi tarifi…"
Yumurta kabuklarını sakın çöpe atmayın! Çünkü kendisi tam bir güzellik ürünü. Yumurta kabuğu maskesi tarifine geçmeden önce, yumurta kabuğunun cilde ne gibi faydaları olduğuna bir göz atalım.
Yumurta kabuğu, ciltte meydana gelen renk bozukluklarını ve lekeleri tedavi ediyor.
Yumurta kabukları, içerdiği kalsiyum sayesinde ciltte detoks etkisi yaratıyor.
Cildi ölü hücrelerden temizliyor, canlanmasına ve parlamasına yardımcı oluyor.
Cildi sıkılaştırıyor, yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.
CİLT SIKILAŞTIRICI YUMURTA MASKESİ
Malzemeler:
2 adet yumurtanın kabuğu
1 yumurtanın akı
Yapılışı:
Kurumuş yumurta kabuklarını mutfak robotundan geçirin ya da bir havanda döverek toz hale getirin. Kabuklar toz hale geldikten sonra içine 1 yumurtanın akını ekleyip iyice karıştırın. Temiz cildinize sürün ve 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Cildinizi yıkadıktan hemen sonra bile sıkılaştığını hissedeceksiniz.
Bu maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz. Her tarifte olduğu gibi bu tarifi de uygularken, içindeki malzemelerin cildinizde alerjik bir reaksiyon göstermeyeceğinden emin olmayı da unutmayın.