Cilt Pürüzsüzleştirici Keten Tohumu Maskesi
"Kirli hava, stres, güneş ışınları ve daha birçok etken cildin lekelenmesine, ışıltısını kaybetmesine neden olabiliyor. Daha parlak ve pürüzsüz bir cilt için kolaylıkla hazırlayabileceğiniz keten tohumu maskesinden yardım alabilirsiniz."
CİLT PÜRÜZSÜZLEŞTİRİCİ KETEN TOHUMU MASKESİ
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı keten tohumu
- Aloe vera jeli
Hazırlanışı:
Keten tohumlarını bir kaseye alın ve istediğiniz kıvamı elde edene kadar azar azar aloe vera jeli ekleyin. Karışımı temizlenmiş cildinize kalın bir tabaka halinde uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra güzelce yıkayın.
En iyi sonuç için haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz. Bu maskeyi kullanmadan önce cildinizin keten tohumu ve aloe veraya karşı alerjisi olup olmadığından emin olun.
Keten tohumu maskesinin faydaları
Keten tohumu, cilt lekerini yok eder, cildinize mükemmel ve parlak bir ışıltı katar. Aynı zamanda cildi derinlenmesine nemlendirir ve kırışıklıkları önler.
Aloe vera da cilt lekeleri için harika bir üründür.