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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cilt Parlatan Zerdeçal Maskesi

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Cilt Parlatan Zerdeçal Maskesi

"Bütün yıl beklediğimiz sıcaklar geldi. Tatilin keyfini çıkarıp, denize girecek ve bol bol güneşleneceğiz. Ancak Dr. Fevzi Özgönül özellikle güneş yanığı, lekeler ve dökülmeler konusunda çok önemli uyarılarda bulundu ve cilt bakımı için maske tarifi verdi."

Yaz aylarında cildinizi korumak için öneriler

Saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında bulunmamaya çalışın çünkü bu saat dilimi güneş ışınlarının en çok zararlı olduğu zamanlardır.

Yazın güneş altında parfüm kullanmaktan kaçınmalıyız. Yoksa parfüm güneş ışığıyla etkileşerek ciltte lekelenmeye neden olabilir.

Güneş altında uzun yürüyüşler yapmamaya özen gösterin eğer mümkünse şemsiye kullanmaya özen gösterin. Eğer kullanamıyorsanız 50 faktör üzeri bir güneş koruyucu krem kullanın.

Cilt Parlatan Zerdeçal Maskesi

Tatile çıkmadan en az 5 gün öncesinden A vitamini içeren cilt bakım kremlerini kullanmayı sonlandırın. Çünkü A vitamini içeren kozmetik ve bakım kremleri güneş altında ciltte lekelenme yapar.

Vücudunuzun suyunu sabit tutabilmek için limon, portakal, karpuz, kalın yapraklı yeşilliklerden ve yoğurt ile çilek, böğürtlen gibi meyvelerden yararlanabilirsiniz. Böylece güneş altında vücudunuzda su kaybı yaşamazsınız ve cildiniz zarar görmez.

Tatil boyunca gündüz makyaj yapmamaya özen gösterin, makyaj güneş ışınlarının cilde doğal olarak ulaşmasını engelleyip lekelenme yapabilirler.

Hafif yürüyüş veya egzersiz ile terlemeye çalışın ter cildin doğal koruyucu tabakasını oluşturmaya yardımcı olacak ve cildi güneşin kötü etkilerinden koruyacaktır.

Cildiniz için zerdeçal, yoğurt ve bal kullanın

Zerdeçal tozu her mutfakta bulabileceğiniz parlak sarı renkte bir baharat çeşididir. Özellikle Uzakdoğu’da kadınlar tarafından cilde parlaklık vermek için cilt maskelerinde kullanılır. Zerdeçal tozu kuvvetli bir antioksidandır, ağrı kesici özelliği vardır ve antiseptik ve yara iyileştirici olarak da kullanılır. Yaşlılığın cilt üzerindeki etkilerini yavaşlatır.

Zerdeçal, yoğurt ve bal maskesi, aynı zamanda doğal bir nemlendirici maskedir. Bu maskenin faydalarını şöyle sıralayalım:

  • Yazın cildimizin maruz kaldığı güneşin ve susuzluğun etkilerini en aza indirir.
  • Pigmentasyonu azaltır.
  • Ciltteki enfeksiyon ve akne oluşumunu engeller.
  • Cildi nemlendirir.
  • Cildin kuru ve pullanmış görüntüsünü düzeltir.
  • Antioksidan ve nemlendirici etkisi ile kırışıklıkları engeller.

Zerdeçal kumaşta leke bırakan bir malzemedir ve lekesi çıkmaz, bu nedenle ya tek kullanımlık kâğıt havlu kullanın veya lekesini önemsemeyeceğiniz bir havlu kullanın. Cildinizde de bazen sarı bir leke oluşabilir fakat bu leke su ile birkaç saat içerisinde kendiliğinden geçer.

Cilt Parlatan Zerdeçal Maskesi

CİLT PARLATAN ZERDEÇAL MASKESİ

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 2 çorba kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı bal
  • Cildiniz çok yağlı ise 1-2 damla limon
  • Cildiniz çok kuru ise içerisine 1-2 tatlı kaşığı zeytinyağı veya badem yağı 

Hazırlanışı:

Zerdeçal tozu ve bal ayrıca gerekliyse 1-2 damla limon veya zeytinyağı, bademyağı çukur bir kapta karıştırılır ve bir macun kıvamına getirilir. Sonrasında içerisine çok azar azar yoğurt eklenerek karıştırılmaya devam edilir. İyice karıştırıldıktan sonra, krem kıvamındaki malzeme yüze bir maske gibi sürülüp 20 dakika kadar beklenip su ile durulanır. 

 
   

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