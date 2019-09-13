Cilt Lekeleri İçin Kuru Maya Maskesi Tarifi
"Kuru mayanın cilt güzelliğine olan faydalarını daha önce duydunuz mu? Maya, çok eski yıllardan beri sadece mutfaklarda değil, aynı zamanda bir güzellik ürünü olarak da kullanılıyor. Eğer cildinizde leke sorunu yaşıyorsanız kuru mayadan yardım alabilirsiniz. İşte cilt lekeleri için kuru maya maskesi tarifi…"
KURU MAYA MASKESİ
Malzemeler:
1 paket kuru maya
1 yemek kaşığı ılık su
2 yemek kaşığı limon
Hazırlanışı:
1 paket kuru mayayı, 1 yemek kaşığı ılık su ile karıştırın ve erimesini bekleyin. Maya eriyip kabarmaya başlayınca içine limon suyunu ekleyin ve güzelce karıştırın.
Karışımı bir fırça ya da parmaklarınız yardımı ile temiz cildinize sürün. Göz ve dudak çevrenize uygulamamaya dikkat edin. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.
Bu maskeyi 10 günde bir uygulayabilirsiniz. Maskeyi uygulamadan önce mayaya herhangi bir alerjiniz olmadığından da emin olun.