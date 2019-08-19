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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGüzellik Reçeteleri Cilt Lekeleri İçin Aloe Vera Maskesi
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Güzellik Reçeteleri

Cilt Lekeleri İçin Aloe Vera Maskesi

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Cilt Lekeleri İçin Aloe Vera Maskesi

"Aloe vera, cilt sorunlarının tedavisinde kullanılan harika bir doğal bakım ürünüdür. Cildizinizde lekeler varsa evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz aloe vera maskesini deneyebilirsiniz."

CİLT LEKELERİ İÇİN ALOE VERA MASKESİ

Malzemeler:

  • 1/4 bardak aloe vera jeli
  • 1 yemek kaşığı kuşburnu tohumu yağı
  • 10 damla limon yağı

Hazırlanışı:

Cam bir kasede tüm malzemeleri karıştırın. Cildinizi temizleyin ve karışımı dairesel hareketlerle masaj yaparak cildinize uygulayın. İnce bir tabaka halinde sürdüğünüz karışım gece boyu cildinizde kalabilir. 

Bu maskeyi, cildinizin hiçbir malzemeye alerjisi olmadığına emin olduğunuzda uygulayın. 

Aloe vera maskesinin faydaları

Aloe vera cildin zarar görmesini önleyerek cilt üzerindeki koyu renk pigmentasyonunu en aza indirmeye yardımcı olur. Ölü hücreleri yok eder, yenilerini üretir ve bu cilde ışıltılı parlaklık ve sağlıklı bir görünüm verir. 

Kuşburnu yağı, hiperpigmentasyonun azaltılmasına yardımcı olabilecek linoleik asit denilen esansiyel yağ asidi bakımından zengindir. Hücre yenilenmesini destekleyen, hiperpigmentasyon ve izlerin görünümünü rafine eden bir A vitamini şekli olan retinoid asit içerir.

Limon esansiyel yağı ise hiperpigmentasyon için çok etkili olsa da, cildin UV ışığına duyarlılığını arttırdığı tespit edilmiştir. Bu sebeple limon esansiyel yağını hiçbir zaman gündüz dışarı çıkarken uygulamayın. 

MAHMURE ÖZEL 

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