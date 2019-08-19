Cilt Lekeleri İçin Aloe Vera Maskesi
"Aloe vera, cilt sorunlarının tedavisinde kullanılan harika bir doğal bakım ürünüdür. Cildizinizde lekeler varsa evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz aloe vera maskesini deneyebilirsiniz."
CİLT LEKELERİ İÇİN ALOE VERA MASKESİ
Malzemeler:
- 1/4 bardak aloe vera jeli
- 1 yemek kaşığı kuşburnu tohumu yağı
- 10 damla limon yağı
Hazırlanışı:
Cam bir kasede tüm malzemeleri karıştırın. Cildinizi temizleyin ve karışımı dairesel hareketlerle masaj yaparak cildinize uygulayın. İnce bir tabaka halinde sürdüğünüz karışım gece boyu cildinizde kalabilir.
Bu maskeyi, cildinizin hiçbir malzemeye alerjisi olmadığına emin olduğunuzda uygulayın.
Aloe vera maskesinin faydaları
Aloe vera cildin zarar görmesini önleyerek cilt üzerindeki koyu renk pigmentasyonunu en aza indirmeye yardımcı olur. Ölü hücreleri yok eder, yenilerini üretir ve bu cilde ışıltılı parlaklık ve sağlıklı bir görünüm verir.
Kuşburnu yağı, hiperpigmentasyonun azaltılmasına yardımcı olabilecek linoleik asit denilen esansiyel yağ asidi bakımından zengindir. Hücre yenilenmesini destekleyen, hiperpigmentasyon ve izlerin görünümünü rafine eden bir A vitamini şekli olan retinoid asit içerir.
Limon esansiyel yağı ise hiperpigmentasyon için çok etkili olsa da, cildin UV ışığına duyarlılığını arttırdığı tespit edilmiştir. Bu sebeple limon esansiyel yağını hiçbir zaman gündüz dışarı çıkarken uygulamayın.
MAHMURE ÖZEL