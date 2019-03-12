Cilt İyileştirici Zerdeçal Sabunu Tarifi
"Zerdeçalın binbir faydasını duyuyoruz, okuyoruz. Uzmanlar, bu sağlıklı bitkiyi günlük beslenme programımıza dahil etmemiz gerektiğini söylüyor. Vücuda olduğu kadar cilde de çok yararlı olan zerdeçalı, bir bakım ürünü olarak kullanabilirsiniz. Cilt iyileştirici zerdeçal sabunu tarifini denemenizi öneriyoruz."
Zerdeçal, alternatif tıbbın favori bitkilerinden biri. Sağlığın yanı sıra güzellik için de muhteşem bir bitki olan zerdeçalı cildiniz için kullanabileceğiniz basit bir tarif bırakıyoruz aşağıya.
CİLT İYİLEŞTİRİCİ ZERDEÇAL SABUNU
Malzemeler.
- 500 gram keçi sütü sabunu
- 1 yemek kaşığı organik zerdeçal tozu
Hazırlanışı:
Keçi sütü sabununu rendeleyin ve mikrodalgaya atın, eritin. Arından zerdeçal tozunu ve isteğe bağlı olarak birkaç damla zerdeçal yağını ekleyin. Sabun kalıbına dökün ve 6-7 saat kadar donmasını bekleyin. Sabununuz hazır!
Zerdeçal, iyileştirici ve iltihap önleyici özellikleri ile biliniyor. Cildi enfeksiyondan uzak tutuyor, temizliyor ve akne oluşumuna engel oluyor.
MAHMURE ÖZEL