Cilt Beyazlatan 3 Maske Tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Reçeteleri Cilt Beyazlatan 3 Maske Tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Cilt Beyazlatan 3 Maske Tarifi
Güzellik Reçeteleri

Cilt Beyazlatan 3 Maske Tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cilt Beyazlatan 3 Maske Tarifi

"Cildimiz hava koşullarından, güneş ışınlarından, kullandığımız makyaj ürünlerinden ve daha pek çok sebepten ötürü lekelenebiliyor ya da kararmalar meydana gelebiliyor. Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız aşağıda vereceğimiz oldukça basit ama etkili tariflerden yardım alabilirsiniz."

TAM BUĞDAY MASKESİ
 
Malzemeler:
  • 2 tatlı kaşığı tam buğday unu
  • Bir tutam toz zerdeçal
  • 1 tatlı kaşığı yoğurt
  • Birkaç damla limon
Hazırlanışı:
 
Tüm malzemeleri cam bir kasede karıştırın. Temiz cildinize uygulayın ve 25 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayın.
Cilt Beyazlatan 3 Maske Tarifi
 
LİMON VE BAL MASKESİ
 
Malzemeler:
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
Hazırlanışı:
 
Bal ve limonu karıştırıp yüzünüze sürün. Maske yüzünüzde kuruyana kadar yaklaşık 20 dakika bekleyin. Daha sonra masaj yaparak durulayın. 
 
Cilt Beyazlatan 3 Maske Tarifi
 
KİŞNİŞ VE DOMATES MASKESİ
 
Malzemeler:
  • 2 tatlı kaşığı domates suyu
  • 2 tatlı kaşığı kişniş yaprağı suyu
  • Birkaç damla limon
Hazırlanışı:
 
Domates suyu ve kişniş yaprağı suyunu karıştırın, birkaç damla limon ekleyip maskeyi uygulayın, ardından normal suyla durulayın.
 
MAHMURE ÖZEL
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi