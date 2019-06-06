Cilt Beyazlatan 3 Maske Tarifi

TAM BUĞDAY MASKESİ
Malzemeler:
- 2 tatlı kaşığı tam buğday unu
- Bir tutam toz zerdeçal
- 1 tatlı kaşığı yoğurt
- Birkaç damla limon
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri cam bir kasede karıştırın. Temiz cildinize uygulayın ve 25 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayın.
LİMON VE BAL MASKESİ
Malzemeler:
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Hazırlanışı:
Bal ve limonu karıştırıp yüzünüze sürün. Maske yüzünüzde kuruyana kadar yaklaşık 20 dakika bekleyin. Daha sonra masaj yaparak durulayın.
KİŞNİŞ VE DOMATES MASKESİ
Malzemeler:
- 2 tatlı kaşığı domates suyu
- 2 tatlı kaşığı kişniş yaprağı suyu
- Birkaç damla limon
Hazırlanışı:
Domates suyu ve kişniş yaprağı suyunu karıştırın, birkaç damla limon ekleyip maskeyi uygulayın, ardından normal suyla durulayın.
MAHMURE ÖZEL