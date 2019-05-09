Cilt Beyazlatan 3 Karbonat Maskesi
"Koltuk altı, diz, dirsek gibi bölgelerde sıkça karşılaşılan cilt kararmalarını, evde yapabileceğiniz basit tariflerle azaltabilirsiniz. İşte cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi tarifi..."
LİMON KARBONAT MASKESİ
Malzemeler:
- 2 tatlı kaşığı karbonat
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 2 tatlı kaşığı elma sirkesi
Tarif:
- Bir kasede tüm malzemeleri birleştirin.
- Karışımı temiz yüzünüze uygulayın.
- 15 dakika sonra ılık suyla yıkayın.
- Maske sonrası nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin.
- Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.
KARBONAT YOĞURT MASKESİ
Malzemeler:
- 3 yemek kaşığı limon suyu
- 2 yemek kaşığı karbonat
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 adet yumurta
Tarif:
- Tüm malzemeleri derin bir kasede birleştirin.
- Homajen bir kıvama gelene kadar karıştırın.
- Temiz yüzünüze uygulayın ve 15-20 dakika kadar bekletin.
- Yüzünüzü ılık suyla yıkayıp kurulayın.
- Ardından mutlaka cilt tipinize uygun bir nemlendirici sürün.
- Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.
Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak için uygulama öncesi bir dermatoloji uzmanına danışmanız doğru olacaktır.
MAHMURE ÖZEL