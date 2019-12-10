Cildinizi Yeni Yıla Hazırlayın: Bakım İpuçları

Cildinizi yılbaşı akşamına kusursuz bir şekilde hazırlamak için daha 3 haftanız var. Hazırlıklara şimdiden başlamalısınız.

İlk sırada jel var

Aslında bu, günlük rutininize dahil etmeniz gereken bir alışkanlık. Sabahları uyandığınızda ve akşam uyumadan önce yüz jeli ile cildinizi güzelce yıkayın. Bu işlemin amacı ciltteki yabancı maddeleri saf dışı bırakmak. Temizlenen cilt, diğer cilt bakım ürünlerini uygulamaya hazır hale gelir.

Özellikle makyaj, kir ve fazla sebumun ciltten atılması için jel ile yıkama büyük önem taşıyor.

Tonik

Cilt tonikleri, jel ile temizlenemeyen, ciltte kalan atıklardan kurtulmaya yardımcı olur. Aynı zamanda tonikler, pH dengesini düzenleyerek sonraki ürünün emilimini arttırır. Yüzünüzü yıkadıktan sonra tonik ile güzelce temizlenen ciltte zamanla cilt gözenekleri küçülür, yağlanma ve kirlenme de azalır.

Buradaki asıl mesele; cildinize uygun bir tonik kullanmak. Bunun için ise mutlaka bir uzmandan yardım almalı, cilt tipinize en uygun toniği seçmelisiniz.

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Nemlendirici

Temizleme ve tonik işleminin ardından sıra geldi nemlendirmeye. Nemini kaybetmiş bir cilt, zamanla kırışmaya, çatlamaya başlar. Yılbaşı akşamına hazırlanırken sabah akşam cildinizi nemlendirmeyi sakın ihmal etmeyin.

Serumlar

Serumlar, birçok cilt sorununu çözmeye yardımcı olabilir. Serumlar, cildi derinlemesine nemlendirmenin yanı sıra cilt leke ve sorunlarına, sivilcelere, yaşlanmayı önlemeye de yardımcı olur. Eğer yağlı bir cildiniz varsa su bazlı serumları tercih etmelisiniz. Sabahları nemlendirici akşamları ise serum uygulaması yaparak cildinizin nem ihtiyacını giderebilirsiniz.

Göz bakımını unutmayın

Uzmanlar, 20'li yaşlardan itibaren en azından gece uyumadan önce göz kremi sürmenin çok önemli olduğunu söylüyor. Yılbaşı akşamına şimdiden hazırlanmaya başlayacaksanız tüm bunları her gün uygulamalısınız.

Eller ve ayaklar

Akşam uyumadan önce el ve ayaklarınıza mutlaka krem sürün. Haftada bir kere ise duş alırken el ve ayaklarınıza peeling uygulayın. Haftada bir kere keselenmeyi, özellikle bacaklarınızı keselemeyi ve her duş sonrası tüm vücudunuzu nemlendirmeyi de unutmayın.

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Cilt bakımı

Öte yandan bir uzmana cilt bakımına gidebilirsiniz. Ama unutmayın, eğer günlük cilt bakım rutininiz yoksa, cildinizi temizlemiyor, nemlendirmiyorsanız, yaptırdığınız cilt bakımı hiçbir işe yaramaz.

Yılbaşı akşamında cildinizin, makyajınızın kusursuz görünmesini istiyorsanız yukarıdaki adımları takip etmelisiniz. Size saydığımız maddeler aslında sadece yılbaşı için değil, her zaman uygulamanız gereken adımlar. Kim bilir, bu yılbaşı kusursuz görünmek için hazırlıklara başladığınızda bu maddeler belki sizin de rutininiz olur, değil mi?