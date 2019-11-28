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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Cildinizi 7 Yıl Geriye Götürün: Korugi Masajı

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Cildinizi 7 Yıl Geriye Götürün: Korugi Masajı

"Chiyo Hayashi tarafından geliştirilen ve tüm dünyada hızla yayılan korugi masajı, yer çekimine yenilerek sarkmaya başlayan ciltlerin kurtarıcısı oluyor. Peki korugi masajı nasıl yapılır? Gelin beraber bakalım..."

Korugi masajı nedir?

Kasların zayıflamaya başlaması, yorucu hayat koşulları, yer çekimi gibi etkenler ile cildimiz zamanla sarkmaya başlar. Cilt sarkmalarını durdurabilecek hatta oluşmasını önleyebilecek bir yöntem ile tanıştıralım sizi: Korugi masajı! Chiyo Hayashi tarafından geliştirilen bir masaj çeşidi olan korugi masajının, cildi olduğunuzdan 7 yıl daha genç gösterdiği söyleniyor. 

Korugi masajı nasıl yapılır?

Aynanın karşısına geçin. Cildinizin temiz olduğundan emin olun. Bir masaj yağını avucunuza dökün ve yüzünüze sürün. 

Korugi masajını uygulamaya başlarken dirseklerinizi destek alabileceğiniz bir yere dayayın ve yumruk yaptığınız ellerinizi yanaklarına yaslayarak 5 dakika boyunca bekleyin. Bu uygulamanın sonucunda kaslarınız gevşemiş olacaktır. Daha sonra yumruk halindeki ellerinizi alın bölgenize yaslayın. Parmak kıvrımlarınız saç çizginize denk getirerek boynunuza doğru gererek hafifçe bastırın.

Ellerinizi birbirine kenetleyin ve baş parmaklarınızı düz tutun. Ardından yanaklarınızı kulaklarınızın olduğu yöne doğru gerin ve boynunuza doğru indirin. Bu hareketi yüzünüzün her iki tarafına da 2 kez uygulayın.

Cildinizi 7 Yıl Geriye Götürün: Korugi Masajı

Korugi masajının bir sonraki evresinde ellerinizi yumru yaparak eklemlerinizi kaşlarınızın üstüne denk getirerek saç diplerinize doğru sürükletin ve hafif yana kaydırarak aşağı doğru gerin. Böylece alın bölgenizin tamamına masaj uygulamış olacaksınız.

Ellerini yumru yaparak bu sefer kaşlarınızın üzerine koyun. Ve şakaklarınıza doğru hafifçe gerin.

Korugi masajının devamında gıdı bölgenize ellerinizi götürerek boynunuza doğru deriyi hafifçe itmelisiniz. Bu hareketi 7-8 ke uygulamanız yeterli.

Korugi masajının son hareketi ise avucunuzu açarak parmaklarınızı alnınızdan köprücük kemiklerinize kadar nazik hareketlerle çekiştirmek. Korugi masajının etkisini göstermesi için haftada 1 kez yapmanızı öneririz. 

Korugi masajının faydaları

Korugi masajının temel amacı sarkmaları engellemek. Ancak bu masajın faydaları, sarkmaları önlemek ile sınırlı değil.

Korugi masajı aynı zamanda ciltteki koyu halkaları ve renk eşitsizliklerini gideriyor. Kan dolaşımını hızlandırması ile de cildinizin daha sağlıklı görünmesine yardımı oluyor.

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