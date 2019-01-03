Cildinize Nefes Aldıracak 2 Ev Yapımı Maske Tarifi

Doğal maskelerle cildinizi tazeleyin

Geçen zamanın yanı sıra kullandığımız birçok ürünün içeriğindeki kimyasal bileşenler, cildin gözenekli dokusunun tıkınmasına ve nefes almasına engel olur. Bu noktada cilde nefes aldıracak yöntemlere başvurmak gerekir. Cildin ihtiyaç duyduğu nem ve etkili bakımı sağlamak içinse doğanın mucizelerinden yararlanmak mümkün. Üstelik evde kolaylıkla hazırlanabilecek tariflerle yeni yılda cildi yenileyebilir ve koruyabilirsiniz. Dinlenmiş ve genç bir ifadeye sahip olmak için uzun uğraşlar yerine doğanın sunduğu armağanları değerlendirerek cildinize yatırım yapabilirsiniz.

Havuç suyu gözeneklerin sıkışmasını sağlıyor

Uzun bir yılın yorgunluk izlerinden sıyırılıp tazelenmek için yılbaşı öncesi cildinize uygulayacağınız doğal maske ve peelingler ile kendinizi yeni yıla hazırlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle havuç suyunun başrolde olduğu bu maskeyi cildinizde uygulamanızda yarar var.

Maske için;

1 çay bardağı havuç suyu,

1 yemek kaşığı nişasta,

1 tatlı kaşığı arı sütü,

1 çay kaşığı süt kreması.

Hazırlamak için öncelikle havuç suyunu ve nişastayı pişirin. Karışım ılınınca arı sütünü ve süt kremasını ekleyin. Malzemeleri karıştırarak, yüzünüze ve dekoltenize sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

Maskenin ana malzemesinin oluşturan havuç suyu cilt lekelenmesini önler, açık gözeneklerin sıkışmasını sağlar. Süt kreması ise cildi yumuşatır ve nemlendirir, cilde diri bir görünüm verir. Arı sütü oldukça zengin bir nemlendiricidir aynı zamanda ciltte UV ışınlarına karşı etkili koruma oluşturur.

Yeşil mercimeğin gücüne inanın

Gerçek bir mineral ve protein kaynağı olan yeşil mercimeğin, genel vücut sağlığımız için yararlarını çoğumuz biliyoruz. Peki, cildimiz üzerindeki mucizevi etkilerini? Baklagil ailesinin en özel üyelerinden yeşil mercimek, içeriğindeki demir, A ve B vitamini sayesinde cildin nemli ve taze görünmesini sağlıyor. Bu noktada; cildinizi ölü hücrelerden arındırmak için yeşil mercimekle hazırlayabileceğiniz bir peelingden yardım alabilirsiniz.

Peeling için;

1 yemek kaşığı iyice dövülmüş yeşil mercimek,

1 yemek kaşığı susam yağı,

1 tatlı kaşığı gül suyu.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Masaj yaparak göz çevreniz hariç tüm yüzünüze uygulayın. Daha sonra ılık suyla yıkayın. Mercimek parçacıkları ölü hücreleri arındırırken, içeriğindeki zengin beta karoten sayesinde cildinize bir kalkan oluşturur. Susam yağı da cildinizi nemlendirerek temizlenmesini sağlayacaktır. Gül suyu da cildinizi yatıştırıp, gözeneklerde biriken kir ve bakterilerden arındıracaktır.