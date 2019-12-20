Cildiniz Kış Mevsimine Hazır mı?

Hifugold ile cildinizde yenilik hareketi başlatın

Bir çeşit ameliyatsız yüz gerdirme işlemi olan hifugold, yüz gençleştirme ve sıklaştırma teknikleri arasında sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Cildin alt tabakasına verilen kontrollü ses dalgaları ile yapılan bu işlem, daha zinde ve genç bir görünümün ipuçlarını sunar. Ses dalgalarının cilt tabakasında yarattığı enerji hedeflenen bölgede ısı hasarı oluşturur. Bu hasar kolajen üretimini arttırarak, yeni ve taze bir cilt için gerekli olan yapılandırmayı başlatır. Hifugold uygulaması, yaklaşık 15.000 hücre yenilenmesi sağlarken cildin üst yüzeyine herhangi bir zarar vermez. Alın, gıdı ve yanaklarda güvenle kullanılabilen Hifugold işlemi, cildin temizlenmesi ve daha sonrasında soğutucu jelin sürülmesiyle yapılır. Uygulanacak bölgeye göre cihaz için uygun başlık seçilir ve önceden belirlenen yüz analizine göre işlem uygulanmaya başlanır. Genel olarak ağrısız ve acısız bir işlemdir.

Cildinizi derinlemesine besleyen gençlik iksiri; Somon DNA

Somon DNA aşısı, somon balığı spermleri ve hyaluronik asitten elde edilen DNA molekülleri yardımı ile ciltte genç hücreler üretilmesi esasına dayanan yeni nesil bir güzellik uygulamasıdır. Kırışıklık ve diğer yaşlanma belirtilerinin giderilmesini amaçlayan bu yöntem cildi; yapılandırmak, onarmak ve gençleştirmek için uygulanır. Sistem; polinükleotidler ve hyalüronik asit moleküllerinden elde edilen Somon DNA ile ciltte genç hücreler üretilerek kırışıklık ve diğer yaşlanma belirtilerinin giderilmesini sağlar. Cilt yapısını destekleyen, hücreleri onaran Somon DNA, insan DNA’sına çok yakın olan formülasyonu sayesinde bağ dokusunu yeniden yapılandırarak, cildi restore eder.

Hydrafacial ile dipten uca temizlik

Yaşlanma karşıtı bakım yöntemlerinden biri olan hydrafacial; cilt yenileme, temizleme, derinlemesine arındırma, akne ve sivilce tedavilerini barındıran etkili bir işlemdir. Vakum şeklindeki bir cihaz yardımıyla yapılan hydrafacial, geliştirilmiş vortex teknolojisi sayesinde cilde hiçbir zarar vermeden cildin derinlemesine temizlenmesini sağlar. Hydrafacialın en önemli özelliği cildin daha sağlıklı, parlak ve genç görünmesini sağlamasıdır. Bu yöntem; cildin canlanmasını, ince çizgilerin azalmasını, cildin derinlemesine nemlenmesini sağlar. Aynı zamanda siyah nokta sorununun giderilmesine, genişleme ve tıkalı gözeneklerin açılmasına yardımcı olur.