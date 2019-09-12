Cildi Temizleyen Aloe Vera Sabunu Tarifi
"Aloe veranın cilde olan faydalarını bilmeyeniniz yoktur. Artık evlerimizde bile bulunan bu bitki günlük yaşantımızda bize oldukça faydalı. Cildimizi yatıştırma ve temizleme konusunda oldukça etkili olan aloe verayı her zaman yanınızda taşıyabilmeniz için aloe vera sabunu tarifini deneyebilirsiniz. "
Aloe vera sabunu ne işe yarar?
Aloe vera ciltte oluşan çoğu sorunla başa çıkabilmeniz için oldukça etkilidir. Cildinizde oluşan güneş yakınlarının tedavi etmek, yaşlanmayı engellemek ve cildinizdeki yağ oranını dengelemek aloe veranın en önemli faydalarındandır. Bunların yanı sıra aloe vera cildinizi nemlendirdiği için makyaj yapmadan önce kullandığınızda baz etkisi yaratacaktır. Ayrıca oldukça etkili bir makyaj temizleme ürünüdür.
Duş aldığınızda saçınızda uygulamanız saçınızda oluşan kepek problemini de ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle aloe veranın daha uzun ömürlü bir kullanımı olması için aloe vera sabununu denemelisiniz. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu sabun cildinize çok iyi gelecek.
Aloe vera sabunu nasıl yapılır?
Malzemeler:
500 gr kastil sabunu
2-3 yemek kaşığı aloe vera jeli
4-5 damla uçucu yağ (istediğiniz herhangi biri olabilir)
Hazırlanışı:
Kastil sabunu mikrodalga fırında ya da sıcak suyun içine koyduğunuz bir kapta eritin. İçerisine aloe vera jelini ekleyin ve jelin iyice erimesi için karıştırın. Ardından seçtiğiniz uçucu yağları karışıma ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Kalıba dökün ve 24 saat boyunca kurumasını bekleyin. Sabunu serin ve kuru bir yerde saklayınız.