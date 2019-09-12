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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Cildi Temizleyen Aloe Vera Sabunu Tarifi

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Cildi Temizleyen Aloe Vera Sabunu Tarifi

"Aloe veranın cilde olan faydalarını bilmeyeniniz yoktur. Artık evlerimizde bile bulunan bu bitki günlük yaşantımızda bize oldukça faydalı. Cildimizi yatıştırma ve temizleme konusunda oldukça etkili olan aloe verayı her zaman yanınızda taşıyabilmeniz için aloe vera sabunu tarifini deneyebilirsiniz. "

Aloe vera sabunu ne işe yarar?

Aloe vera ciltte oluşan çoğu sorunla başa çıkabilmeniz için oldukça etkilidir. Cildinizde oluşan güneş yakınlarının tedavi etmek, yaşlanmayı engellemek ve cildinizdeki yağ oranını dengelemek aloe veranın en önemli faydalarındandır. Bunların yanı sıra aloe vera cildinizi nemlendirdiği için makyaj yapmadan önce kullandığınızda baz etkisi yaratacaktır. Ayrıca oldukça etkili bir makyaj temizleme ürünüdür.

Duş aldığınızda saçınızda uygulamanız saçınızda oluşan kepek problemini de ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle aloe veranın daha uzun ömürlü bir kullanımı olması için aloe vera sabununu denemelisiniz. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu sabun cildinize çok iyi gelecek.

Aloe vera sabunu nasıl yapılır?

Malzemeler:

500 gr kastil sabunu

2-3 yemek kaşığı aloe vera jeli

4-5 damla uçucu yağ (istediğiniz herhangi biri olabilir)

Hazırlanışı:

Kastil sabunu mikrodalga fırında ya da sıcak suyun içine koyduğunuz bir kapta eritin. İçerisine aloe vera jelini ekleyin ve jelin iyice erimesi için karıştırın. Ardından seçtiğiniz uçucu yağları karışıma ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Kalıba dökün ve 24 saat boyunca kurumasını bekleyin. Sabunu serin ve kuru bir yerde saklayınız.

 

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