Cildi aydınlatan kivi maskesi tarifi
"Antioksidan açısından zengin kivi ile hazırlanan cildi aydınlatan kivi maskesi tarifi"
Cildi aydınlatan kivi maskesi ile hem cildiniz yenilenecek hem de kendinizi daha ferah hissedeceksiniz.
Malzemeler:
1 ölçek aspir yağı
1 adet kivi
2 ölçek şeker
Yapılışı:
Kivinin kabuklarını soyup kullanmayın. Tepesini yumurta gibi kesin ve içini kaşıkla çıkarın. Kiviyi yemenin doğru yolu da budur kullanmanın da. Kivinin içini çıkardıktan sonra cam bir kasede çatalla iyice ezin. Kivi ezmesinin içine yağ ve şekeri ekledikten sonra yine iyice karıştırın.
Cildi aydınlatan kivi maskesi hazır bile.
Haftada 1 kez bu maskeyi yüzünüze sürüp 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.
Ev yapımı maskeleri denerken önce cildinizin ufak bir bölgesinde denemeyi unutmayın. Alerjik reaksiyona neden olabileceğini unutmayın. Kivi çok faydalı olduğu kadar kuvvetli de bir meyve. Alerjilere sebebiyet verebilir. Kızarıklık, tahriş vs yaşıyorsanız hemen durulayın ve geçmezse doktora gitmeyi ihmal etmeyin.