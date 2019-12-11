Çiçek Kokan Festival

Üç yıldır farklı mekan, konsept ve katılımcılar ile birlikte şehirde mis gibi bir hava estiren FloralFest, şimdi de yeni yıl konseptiyle Akmerkez'de çiçek severler ile buluşuyor. Çiçeklerin büyülü dünyasından ilham almak tasarlanan ve birinden özel çiçekleri, markaları bir araya getiren festival, yeni yılı mis kokular eşliğine karşılamak isteyen herkesi 13-15 Aralık tarihlerinde Akmerkez'e davet ediyor.

Şehrin en özel çiçekçilerinin bir araya geleceği ve birbirinden şık tasarımların sergileneceği FloralFest, birbirinden renkli görüntülerin yanı sıra, bitkilerin büyülü dünyasıyla tanışacak, ünlü tasarımcıların gerçekleştireceği birbirinden özel worksoplara katılacak ve yeni yıla çiçek kokularıyla gireceksiniz.

Üç gün sürecek ve yeni yıla özel konseptlerin de yer alacağı FloralFest’te ayrıca tasarımcıların hazırladığı özel dekorlar, satış standları, çiçekli atölyele ve eviniz için ilham alabileceğiniz dekorasyon fikirleri ile tanışacaksınız.