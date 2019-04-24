Çevre Dostu Olmanın 7 Basit Yolu

1. Ulaşım alışkanlıklarınızı değiştirin

“Kirliliği ve enerji tüketimini azaltacak alternatif bir ulaşım aracı var mı?” diye soruyorsanız cevap "Evet". Toplu taşıma araçlarını tercih etmek çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağlayacaktır.

Öte yandan yaşadığınız yer buna müsaitse bisikleti tercih edebilirsiniz. Hem eğlenceli, hem sportif hem de çevre dostu. Daha ne olsun!

2. Daha az kağıt kullanın

Daha az kağıt kullanmak, özellikle yaşadığımız dijital çağda çok daha kolay. Faturalarınızın kağıt olarak gelmesini iptal edin, bunun yerine mail atılmasını tercih edin. Notlarınızı da telefon ya da bilgisayarınıza yazabilirsiniz. Kağıt kullanımınızı azaltmak, çevre dostu olmanın en kolay yoludur.

3. Fişten çekin

Birçoğumuz telefonlarımızı şarj ettikten sonra, şarj kablosunu prizden çekmiyoruz. Bunu çok önemsemiyoruz çünkü telefon takılı olmadığı için elektirk gitmiyor sanıyoruz, ama yanlıyoruz. Cihazları kullandıktan sonra kablusunu fişten çekmeyi alışkanlık haline getirin.

4. Aşırı olan her şeyi azaltın

Markette asla kullanmayacağınızı bildiğiniz promosyon malzemelerini veya yiyemeyeceğimiz ürünleri satın almayı durdurun.

5. Geri dönüştürmeye başlayın

Çöp kutusuna atılan birçok şey aslında geri dönüştürülebilir. Mutfağınızda bir geri dönüşüm kutusu yapın, kartonlar, plastikler, kağıtlar, yiyecek ambalajları ve pek çok şeyi bu kutuya atın. Kutu doldukça geri dönüşüm ürünleri toplayıcılarını arayarak teslim edebilirsiniz.

6. Yiyecek atıklarınızı kompost haline getirin

Yediğiniz sebze ve meyve atıkları ile kompost elde edebilirsiniz. Kompost, organik atıkların bir araya getirilip çürütülmesi ile elde edilen doğal bir gübredir. Atıkları bahçenizde ya da balkonunuzda bir saksıda biriktirebilir, doğal gübrenizle toprağınızı canlandırabilirsiniz.

7. Bir şeyler ekin

Çevreyi iyileştirmenin en keyifli ve eğlenceli yollarından biri de toprakla uğraşmaktır. Parklara bahçelere birkaç ağaç dikebilir, evde kendi küçük bahçenizi oluşturabilirsiniz. Bunun için kocaman bir bahçeniz ya da balkonunuzun olmasına gerek yok. İç mekanlarda da yetiştirilebilen çok sayıda çiçek, sebze ve meyve var.