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İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Çevre Dostu Olmanın 7 Basit Yolu

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Çevre Dostu Olmanın 7 Basit Yolu

"Çevreyi korumak için aslında çok da fazla enerji harcamamıza gerek yok. Hayatımızın rutinine ekleyebileceğimiz basit alışkanlıklarla daha temiz bir dünya için mücadele edebiliriz. Çevre dostu olmanın 7 basit yolunu açıklıyoruz!"

1. Ulaşım alışkanlıklarınızı değiştirin

“Kirliliği ve enerji tüketimini azaltacak alternatif bir ulaşım aracı var mı?” diye soruyorsanız cevap "Evet". Toplu taşıma araçlarını tercih etmek çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağlayacaktır.

Öte yandan yaşadığınız yer buna müsaitse bisikleti tercih edebilirsiniz. Hem eğlenceli, hem sportif hem de çevre dostu. Daha ne olsun!

Çevre Dostu Olmanın 7 Basit Yolu

2. Daha az kağıt kullanın

Daha az kağıt kullanmak, özellikle yaşadığımız dijital çağda çok daha kolay. Faturalarınızın kağıt olarak gelmesini iptal edin, bunun yerine mail atılmasını tercih edin. Notlarınızı da telefon ya da bilgisayarınıza yazabilirsiniz. Kağıt kullanımınızı azaltmak, çevre dostu olmanın en kolay yoludur.

3. Fişten çekin

Birçoğumuz telefonlarımızı şarj ettikten sonra, şarj kablosunu prizden çekmiyoruz. Bunu çok önemsemiyoruz çünkü telefon takılı olmadığı için elektirk gitmiyor sanıyoruz, ama yanlıyoruz. Cihazları kullandıktan sonra kablusunu fişten çekmeyi alışkanlık haline getirin. 

4. Aşırı olan her şeyi azaltın

Markette asla kullanmayacağınızı bildiğiniz promosyon malzemelerini veya yiyemeyeceğimiz ürünleri satın almayı durdurun.

Çevre Dostu Olmanın 7 Basit Yolu

5. Geri dönüştürmeye başlayın

Çöp kutusuna atılan birçok şey aslında geri dönüştürülebilir. Mutfağınızda bir geri dönüşüm kutusu yapın, kartonlar, plastikler, kağıtlar, yiyecek ambalajları ve pek çok şeyi bu kutuya atın. Kutu doldukça geri dönüşüm ürünleri toplayıcılarını arayarak teslim edebilirsiniz. 

6. Yiyecek atıklarınızı kompost haline getirin

Yediğiniz sebze ve meyve atıkları ile kompost elde edebilirsiniz. Kompost, organik atıkların bir araya getirilip çürütülmesi ile elde edilen doğal bir gübredir. Atıkları bahçenizde ya da balkonunuzda bir saksıda biriktirebilir, doğal gübrenizle toprağınızı canlandırabilirsiniz.

Çevre Dostu Olmanın 7 Basit Yolu

7. Bir şeyler ekin

Çevreyi iyileştirmenin en keyifli ve eğlenceli yollarından biri de toprakla uğraşmaktır. Parklara bahçelere birkaç ağaç dikebilir, evde kendi küçük bahçenizi oluşturabilirsiniz. Bunun için kocaman bir bahçeniz ya da balkonunuzun olmasına gerek yok. İç mekanlarda da yetiştirilebilen çok sayıda çiçek, sebze ve meyve var.

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