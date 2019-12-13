ÇEV Sanat Genç Yeteneklerinden Dev Konser

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri tarafından Genç Yetenekler Projesi kapsamında bu yıl 11’incisi hayata geçirilen konser, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı tarafından yönetilecek. QNB Finansbank ana sponsorluğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (Zorlu PSM) gerçekleşecek konserde, ÇEV Sanat 'Genç Yetenekler Projesi’nin çello sanatçısı Cemal Aliyev solist olarak performans sergileyecek. Değerli sanatçı Ayla Erduran’nın onur konuğu olarak katılacağı gecede, projenin daimi destekçisi Halit Ergenç genç sanatçıların yanında yer alacak. Ünlü İngiliz keman sanatçısı Charlie Siem de ÇEV Sanat’ın Genç Yetenekleri ile birlikte sahne alacak.

Konserde ÇEV Sanat “Genç Yetenekler” projesi ile eğitimine devam eden; Cemal Aliyev (Viyolonsel), Arda Karakaya (Keman), Ezgi Sarıkçıoğlu (Keman), Gizem Sözeri (Kontrbas), Gülin Ataklı (Obua), Kazım Kaan Alıcıoğlu (Keman), Beren Gürcüoğlu (Piyano), Cansu Naz Eriş (Piyano), Arya Su Gülenç (Piyano) ve Adil Kerem Ünal (Piyano) performans sergileyecek.