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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri

Çene Dolgusu Nasıl Yapılır?

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Çene Dolgusu Nasıl Yapılır?

"Son zamanlarda sıklıkla tercih edilen çene dolgusu operasyonu, yüz hatlarını belirginleştirmek isteyenler için harika bir seçimdir. Medikal Estetik Uzmanı Dr.Meltem Ayran konu hakkında önemli bilgiler verdi."

Çene projeksiyonu yüz estetiğinde oldukça önemlidir. Özellikle yüzde yakalamaya çalıştığımız V-Shape dediğimiz görüntüyü yakalamada elmacık kemikleri ve çene ön plana çıkar. Profilden bakıldığında çene, burun ve dudaklara göre geride kalıyorsa, yüzün diğer yapılarına göre çene formasyonu büyük ya da geniş kalıyorsa, yaşla birlikte oluşan ama genç yaşlarda da görülen çenenin yukarı doğru kıvrılması ve çene hattını daha gergin göstermek için çene dolgusu yapılabilir.

Hyaluronik asit ya da Kalsiyum Hidroksiapatit bazlı dolgularla 15-20 dakikalık bir sürede daha formda bir yüze sahip olabilirsiniz.Çenesi yapısal olarak geride olan kişiler, çene protezi ameliyatı yerine dolgu uygulamasıyla çoğunlukla istedikleri görünüme kavuşurlar.İşlem sonrasında hafif kızarıklık, şişlik olabilir ve bu şikayetler 2-3 saat içinde geçer.

İşlem sonrasında morluk olmaması için, birkaç gün önceden ağrı kesici gibi ilaçların alınmaması, omega3, e vitamini kullanımının kesilmesi, bir gün önceden alkol alınmaması, işlem sonrasında ağır egzersiz yapılmaması gibi önlemler alınması faydalıdır. Arnica ağızdan tablet ya da granül formunun işlemden 2-3 gün önceden alınmaya  başlanması morluk olasılığını azaltır.

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