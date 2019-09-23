Cem Yılmaz, İzmirliler İle Buluşuyor
"Yaşam koçu Şela Habif’in insanlar arasında köprü olmak, birilerine ilham vermek ve katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği NETTALKS söyleşiler serisinin yeni konuğu Cem Yılmaz…"
Toplumda ‘iyi ki varlar’ dediğimiz, etkileme gücüne sahip, alanında başarılı olmuş kişilerle İzmirlileri buluşturmak amacıyla yola çıkan NETTALKS, Cem Yılmaz’ın katılımıyla 26 Eylül Perşembe saat 15:00’te İzmir Swissotel Büyük Efes’te gerçekleşecek.
Tüm söyleşilerden elde edilen gelirin tamamını çeşitli vakıflara bağışlayarak toplumsal bir fayda sağlamayı hedefleyen NETTALKS bu kez Türk Eğitim Vakfı’na destek olacak.
NETTALKS; söyleyecek bir sözü olan, farklı bakış açıları sunabilen, birikimleri ve deneyimleriyle ilham veren kişileri İzmirlilerle buluşturan sosyal bir platform. Bitmeyen bir öğrenme ve yenilenme arzusundan yola çıkarak, İzmir’in sosyokültürel yaşamına katkı sağlamayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi olan Nettalks, Şela Habif tarafından 2018 yılında kuruldu. Daha önce Ayşe Arman, Azra Kohen ve Ali Poyrazoğlu gibi isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı platform, yepyeni konuşmacılarla ilham verici buluşmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.