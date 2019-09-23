Cem Yılmaz, İzmirliler İle Buluşuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriEtkinlik Rehberi Cem Yılmaz, İzmirliler İle Buluşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Cem Yılmaz, İzmirliler İle Buluşuyor
Etkinlik Rehberi

Cem Yılmaz, İzmirliler İle Buluşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cem Yılmaz, İzmirliler İle Buluşuyor

"Yaşam koçu Şela Habif’in insanlar arasında köprü olmak, birilerine ilham vermek ve katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği NETTALKS söyleşiler serisinin yeni konuğu Cem Yılmaz…"

Toplumda ‘iyi ki varlar’ dediğimiz, etkileme gücüne sahip, alanında başarılı olmuş kişilerle İzmirlileri buluşturmak amacıyla yola çıkan NETTALKS, Cem Yılmaz’ın katılımıyla 26 Eylül Perşembe saat 15:00’te İzmir Swissotel Büyük Efes’te gerçekleşecek.

Tüm söyleşilerden elde edilen gelirin tamamını çeşitli vakıflara bağışlayarak toplumsal bir fayda sağlamayı hedefleyen NETTALKS bu kez Türk Eğitim Vakfı’na destek olacak.

NETTALKS; söyleyecek bir sözü olan, farklı bakış açıları sunabilen, birikimleri ve deneyimleriyle ilham veren kişileri İzmirlilerle buluşturan sosyal bir platform. Bitmeyen bir öğrenme ve yenilenme arzusundan yola çıkarak, İzmir’in sosyokültürel yaşamına katkı sağlamayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi olan Nettalks, Şela Habif tarafından 2018 yılında kuruldu. Daha önce Ayşe Arman, Azra Kohen ve Ali Poyrazoğlu gibi isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı platform, yepyeni konuşmacılarla ilham verici buluşmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Cem Yılmaz, İzmirliler İle Buluşuyor
Hüsnü Arıkan, Trump'ta Konser Verecek
King Presents: Polo & Pan İle Dans Etmeye Hazır mısınız?
Turkcell Platinum East West Flight 22 Eylül'de