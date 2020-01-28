Çay Ağacı (Hint Defnesi) Yağı Ne İşe Yarar? Faydaları Nelerdir?

ÇAY AĞACI YAĞI NEDİR?

Çay ağacı yada hint defnesi bitkisi Avustralya ve Yeni Zelanda’da yetişen bir bitkidir. Avustralya’da birçok hastalığa iyi geldiği anlaşılarak keşfedilmiştir ve yüzyıllarca bu bitkinin yağı damıtma yöntemi ile elde edilip birçok rahatsızlık için kullanılmaya başlanmıştır. Antiseptik ve antibakteriyel içeriğinden dolayı birçok cilt hastalığında veya enfeksiyon hastalıklarında işe yarar. Doğada oluşan ve antibakteriyel içerikli en saf ilaç olduğu biliniyor. Görünen cilt üzerine olan faydalarının yanında, akciğer ve karaciğer gibi iç organlara da faydasından dolayı oldukça çok yönlüdür.

ÇAY AĞACI YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Aknelerle savaşır

Çay ağacı yağının en bilinen kullanım alanlarından biri akne ve akne izlerine olan etkisidir. Piyasaya bu etkisi doğrultusunda birçok çay ağacı yağlı kremler, serumlar ve maskeler sürüldü. Çay ağacı yağını saf halinde tonik olarak cildinizde kullandığınız takdirde var olan aknelerin söndüğünü, akne izlerinizde de azalma olduğunu görebilirsiniz.

Uçuklara iyi gelir

Herpes olarak bilinen yaygın virüs genelde genital bölgede ve dudak çevresinde görülür. Virüslü olan bölgeye birkaç gün düzenli olarak bir pamuk yardımıyla çay ağacı yağı uygulamanız uçuğun geçmesine yardımcı olacaktır.

Diş etlerine iyi gelir

Ağız içerisinde oluşabilecek enfeksiyonlu yada iltihaplı bakterilerle savaşır. Diş etinizde oluşabilecek iltihapları gidermede zengin aktibakteriyel içeriği sayesinde oldukça iyidir. Ayrıca ağız kokusunu önler. Böyle bir durumda yağ ile gargara yapabilirsiniz.

Dezenfektan görevi görür

Çay ağacı yağı ideal bir doğal el dezenfektanıdır. Yapılan bazı çalışmalar, temizleyicilere biraz çay ağacı yağı konulmasının dezenfektan özelliğini arttırdığını doğrulamıştır. Ayrıca, çay ağacı yağının doğal bir el dezenfektanı olarak kullanılması, soğuk algınlığı, grip ve diğer hastalıklardan sorumlu bir takım mikropları öldürmeye yardımcı olabilir.

Böceksavardır

Çay ağacı yağı sinir bozucu böcekleri ve sinekleri uzak tutmada başarılıdır. Ayrıca oluşan böcek veya sinek ısırıklarının vücuda verdiği kaşıntı, ağrı ve acı gibi etkilerini azaltmaya da yardımcı olur. Bazı durumlarda, standart böcek öldürücüler veya kovuculardan daha etkilidir.

Doğal deodorant görevi görür

Çay ağacı yağının antibakteriyel etkileri, terleme ile ilgili koltuk altı kokusunun kontrolüne yardımcı olabilir. Ter bezlerinizdeki salgılar cildinizdeki bakterilerle birleştiğinde, orta ila güçlü bir koku oluşur. Çay ağacı yağının bakteri ile mücadele özellikleri onu deodorantlar ve ter önleyiciler için ideal bir doğal alternatif haline getirir.

Yaraları hızla iyileştirir

Kesik ve sıyrık gibi yaralarda enfeksiyonu önlemenin yanı sıra ciltteki yaranın hızla iyileşmesine de yardımcı olur. Çay ağacı yağı iltihabı da azaltır. Yaranıza pansuman yaparken pamuğa birkaç damla çay ağacı yağı damlatmak iyi gelecektir.

Kepeği azaltır

Kepeklerin sağlığa bir tehlikesi bulunmasa da görüntüsü sinir bozucudur. Çay ağacı yağının saç derisindeki kepek, kaşıntı ve fazla yağlılığa etkisi kanıtlanmıştır. Kepeği azaltmak için şampuanınıza birkaç damla çay ağacı yağı eklemeyi unutmayın.

ÇAY AĞACI YAĞI KULLANILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çay ağacı yağını direk olarak içmek vücuttaki toksik etkiyi arttıracağı için ciddi hasarlar verebilir.

Cildiniz için kullanmadan önce küçük bir alanda deneyip cildinizin alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini test etmelisiniz. Hassas bir cildiniz varsa veya çay ağacı esansına karşı bir reaksiyona sahipseniz cildiniz tahriş olabilir. Kullanmadan önce bir uzmana danışmanızı öneriyoruz.

Ayrıca, çay ağacı yağı küçük çocuklar ve evcil hayvanlar için güvensiz ve tehlikeli olabilir.