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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKişisel Bakım Çatlamış Ayaklar İçin 5 Doğal Çözüm
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Kişisel Bakım

Çatlamış Ayaklar İçin 5 Doğal Çözüm

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Çatlamış Ayaklar İçin 5 Doğal Çözüm

"Kuru ve çatlamış topuklu ayakkabılar, kuru havanın veya ayak bakım eksikliğinin bir sonucudur. Tıpkı vücudumuz ve yüzümüz gibi ayaklarımızın da bakıma ihtiyacı vardır. Eğer ayaklarınız kuruduysa ve çatladıysa evde yapacağınız basit bakımlarla yumuşacık ayaklara sahip olabilirsiniz."

Ev yapımı ayak kremi

Bir kaseye 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı balmumu koyun. Birlikte eritin ve karıştırın. Karışımı bir kavanoza koyup saklayabilirsiniz. Her akşam bu karışımı ayaklarınıza sürün ve pamuklu bir çorap giyerek derinizin emmesini bekleyin. Bu karışım, kuruluğa ve çatlakları onaracaktır. 

Ayak maskesi

Bir kapta 2 çorba kaşığı elma sirkesi ve 1 çorba kaşığı kil tozunu karıştırın. Maskeyi ayağınıza uygulayın ve ayaklarınızı streç film ile sarın. 30 dakika bekledikten sonra yıkayın. Bu maskeyi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz. 

Çatlamış Ayaklar İçin 5 Doğal Çözüm

Ayaklar için yağ

2 yemek kaşığı badem yağı ve birkaç damla nane esansiyel yağını iyice karıştırın ve damlalık şişeye aktarın. Uyumadan önce ayaklarınıza birkaç damla sıkın ve masaj yapın. Bu kuru, pürüzlü ve çatlamış ayakları onarmanın etkili ve çok basit bir yoludur.

Ayak fırçası

Ayağınıza peeling yapmamak da jurumaya ve çatlaklara neden olur. Limonu ikiye bölün ve tuza batırın. Haftada iki defa ayaklarınızı tuzlu limon ile ovalayın. 

Ayak banyosu

Ayaklarınızı 1 bardak deniz tuzu ve birkaç damla lavanta yağı ile karıştırılmış ılık suda 15 dakika bekletin. Bunu haftada bir kez yapın.

MAHMURE ÖZEL

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