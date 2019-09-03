Çatlamış Ayaklar İçin 5 Doğal Çözüm
"Kuru ve çatlamış topuklu ayakkabılar, kuru havanın veya ayak bakım eksikliğinin bir sonucudur. Tıpkı vücudumuz ve yüzümüz gibi ayaklarımızın da bakıma ihtiyacı vardır. Eğer ayaklarınız kuruduysa ve çatladıysa evde yapacağınız basit bakımlarla yumuşacık ayaklara sahip olabilirsiniz."
Ev yapımı ayak kremi
Bir kaseye 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı balmumu koyun. Birlikte eritin ve karıştırın. Karışımı bir kavanoza koyup saklayabilirsiniz. Her akşam bu karışımı ayaklarınıza sürün ve pamuklu bir çorap giyerek derinizin emmesini bekleyin. Bu karışım, kuruluğa ve çatlakları onaracaktır.
Bir kapta 2 çorba kaşığı elma sirkesi ve 1 çorba kaşığı kil tozunu karıştırın. Maskeyi ayağınıza uygulayın ve ayaklarınızı streç film ile sarın. 30 dakika bekledikten sonra yıkayın. Bu maskeyi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.
Ayaklar için yağ
2 yemek kaşığı badem yağı ve birkaç damla nane esansiyel yağını iyice karıştırın ve damlalık şişeye aktarın. Uyumadan önce ayaklarınıza birkaç damla sıkın ve masaj yapın. Bu kuru, pürüzlü ve çatlamış ayakları onarmanın etkili ve çok basit bir yoludur.
Ayak fırçası
Ayağınıza peeling yapmamak da jurumaya ve çatlaklara neden olur. Limonu ikiye bölün ve tuza batırın. Haftada iki defa ayaklarınızı tuzlu limon ile ovalayın.
Ayak banyosu
Ayaklarınızı 1 bardak deniz tuzu ve birkaç damla lavanta yağı ile karıştırılmış ılık suda 15 dakika bekletin. Bunu haftada bir kez yapın.
MAHMURE ÖZEL