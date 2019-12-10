Çantalarda Nefes Kesen Kadife Şıklığı

İngiliz Kraliyet Ailesi, Olivia Palermo, Jennifer Lawrence, Nicky Hilton Rothschild, Christina Hendricks, Katherine Schwarzenegger ve Suri Cruise gibi isimlerin tercih ettiği Mehry Mu, bu yıl en arzulanan çantalar listesinde yerini alıyor.

Kadınların vazgeçilmez aksesuarlarından olan çantalar bu kış Mehry Mu’nun özgün stilleri ile kombinlerin aranan en şık parçası oluyor. Kadifenin göz alıcı görüntüsü değişik formlarla bir araya getiren Mehry Mu “Fey Mini Box’daki” geometrik çizgisiyle gündüz ve gece şıklığını bir arada sunarken, “Soft Fey Bag” ile bu şıklığı değişik boyutlara çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Jennifer Lawrence’ın takmasıyla kısa sürede sold out olan “Mini Jung Bag” de şıklığa imzasını atan modellerden. Zamansız Mehry Mu kadınını yansıtan bu çantalar, gelenekselle moderni aynı noktada buluşturarak eşsiz bir parça olduğunun altını çiziyor.