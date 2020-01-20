Canlı ve Sağlıklı Görünen Saçlar

Dünya, hayvan ve insan dostu kişisel bakım ve güzellik markası Love Beauty and Planet, Muru Muru Yağı ve Gül Özlü Şampuan & Saç Kremiile boyalı saçların daha canlı görünmesini sağlıyor. Formülündeki Muru muru yağı özelliği ile saçları beslerken bir yandan da yumuşaklık katarak koruyor. Ayrıca, kırmızı meyvelerin tazeliğiyle güçlenen gül notaları sayesinde duş sırasında feminen ve tazeleyici bir deneyim sağlıyor. Doğal muru muru yağı içeren esans kullanılarak üretilen her iki ürün paraben, renklendirici ve silikon; şampuan ise sülfat içermiyor. Ayrıca saç kremleri hızlı durulama teknolojisiyle hem az su tüketilmesini sağlıyor hem de zamandan tasarruf ettiriyor.

Ürünleri hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve etik ve sürdürülebilir yöntemlerle elde edilen içeriklerle üretilen Love Beauty and Planet, V-Label vegan sertifikaları ile PETA tarafından verilen vegan ve “cruelty-free” (hayvanlar üzerinde test edilmeyen ürün) onayına sahip.