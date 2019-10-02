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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

Büyük Ev Ablukada 19 Ekim’de Volkswagen Arena'da

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Büyük Ev Ablukada 19 Ekim’de Volkswagen Arena'da

"Sahne enerjileri, kendine has müzikal ve sanatsal stilleri ile dikkat çeken Büyük Ev Ablukada 19 Ekim’de Volkswagen Arena sahnesinde."

Sahne enerjileri ve samimi duruşlarıyla, seyircisine aradığından fazlasını sunan Büyük Ev Ablukada; elektronik müziğe adım attığı “Fırtınayt” ile dinleyicilerine sıradışı bir müzikal deneyim sunuyor.

“Ay Şuram Ağrıyo” konserleriyle büyük bir dinleyici kitlesi yakalayan Büyük Ev Ablukada, konser kayıtlarının yer aldığı albümleri “Ay Şuram Hala Ağrıyo” albümünü hayranlarıyla paylaştı.

İlk albümleri “Full Faça”yı 2012’de yayımlayan ekip; 2016’da yeni tarzları “Fırtınayt” ile elektronik müzik dünyasına adım atarken aynı ismi taşıyan ikinci albümlerini 2017’de yayımladı. Grup son olarak “Ezhel” ile birlikte “ne deve ne kush” şarkısını çıkardı.

İsmini bir Turgut Uyar şiirinden alan grup Afordisman Salihins ve Canavar Banavar tarafından 2008 yılında kuruldu. Grup üyeleri sahnede kendi isimleri yerine; Afordisman Salihins, Bas Bariton, Bentek Sizhepiniz, Omçelik, Canavar Banavar, Galvaniz Gelbiraz ve Gelicem Nerdesin takma adlarını kullanıyor.

Birlikte Güzel sunumuyla Büyük Ev Ablukada, 19 Ekim Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da.

Biletler Biletix’de.

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