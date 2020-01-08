Butik Lezzetler Akbatı’da
"Yeni yılın ilk günlerinde sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Akbatı’da düzenlenecek Butik Lezzet Günleri’ne davetli."
Yeni yıla sağlıklı bir başlangıç yapmak ve beslenme düzenimizde doğru adımlar atabilmek için hem sağlıklı lezzet alternatifleriyle keyifli günler geçirmek isteyen herkes Akbatı’ya davetli.
8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Akbatı Butik Lezzet Günleri ile tüm misafirler doğal ve katkısız yiyecekleri, kozmetik ürünleri, ata tohum lezzetlerini deneyimleyebilecek.