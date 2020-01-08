Butik Lezzetler Akbatı’da

Yeni yıla sağlıklı bir başlangıç yapmak ve beslenme düzenimizde doğru adımlar atabilmek için hem sağlıklı lezzet alternatifleriyle keyifli günler geçirmek isteyen herkes Akbatı’ya davetli.

8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Akbatı Butik Lezzet Günleri ile tüm misafirler doğal ve katkısız yiyecekleri, kozmetik ürünleri, ata tohum lezzetlerini deneyimleyebilecek.