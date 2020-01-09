'Burnunuzun Dışı Bozuksa İçi de Sorunludur'

Sağlıklı nefes alabilmemiz burnumuzu doğru şekilde kullanmamız gereklidir. Sağlıklı nefes alamadığımızda öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonu sinüzit, farenjit ortaya çıkar ilerleyen dönemlerde de kalp ve akciğerlerimiz dahi etkilenir.

Burnumuza dışarıdan baktığımızda eğer dış kısım bozukluğu varsa genellikle iç kısmında da bozukluk vardır. Dışarıdan görünen eğrilik içeriden görülen eğriliğin devamı olabilir. Bu durumda burun dışı yada içinin tek düzeltilmesi sağlıklı nefes için yeterli değildir. Her ikisinin de düzeltilmesi gereklidir.

Burun dış kısmın düzeltilmesi ise estetik bir ameliyattır. Estetik ameliyatlarda güzellik adına yapılan yanlışlar vardır. Bazen hastalarımız illede küçük bir burun olsun isterler ama küçük burun yeterli nefes almamızı sağlayamayabilir. Ya da çok fazla kalkık olan bir burun burundaki normal yapının ve hava girişinin etkilenmesine bağlı nefes alma sorunlarına yol açabilir. Böylelikle doğal olmayan burunlarla karşılaşıyoruz. Yüzümüzün ortasına bırakılmış bir çiçek düşünün ama görevlerini yerine getirmiyor. Tamam güzel olmalı ama yalnız güzellik yeterli değildir. Yalnız güzel olup nefes alamayan burunları bile bile kimse istemez. Belli bir süre sonra başka problemlere neden olacaktır.

Tabi görüntüde çenenin etkisini de unutmamak lazım çenenin önde ya da geride olması burun ne kadar güzel olsa da algısal yanılsamalara sebep olacaktır.