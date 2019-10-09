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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kültür Sanat

'Bunun Böyle Olmaması Lazımdı' Raflarda

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'Bunun Böyle Olmaması Lazımdı' Raflarda

"Ata Sözütok'un ilk kitabı 'Bunun Böyle Olmaması Lazımdı' raflarda yerini aldı."

“Biri yardımına gelince her şey daha basit oluyor ama biri yardıma gelip sonra giderse daha önce yerinden oynatabildiğin taşları artık tek başına oynatamıyorsun.”

“Kafam öyle karışık ki tatil yerlerindeki eczaneler gibi hissediyorum. İçimde deniz yatağı bile satılıyor.”

“Aldıktan hemen sonra eve dönme isteği uyandıran şey güzeldir.”

Patronu olduğu ajansa yeni bir iş arkadaşı arayan Ferhan, henüz başına geleceklerden habersizdi. Aslında tuhaf ve güzel şeyler olacağı daha mülakattan belliydi. Nihayetinde, “Köşe,” deyince köşede büfe açmak geliyordu Helen Sarınar’ın aklına. Düğünlere çağrılırsa gitmez, çağrılmazsa küserdi; on beş senedir kahvaltıda sadece poğaça yiyordu. Lisede atomların kendi hallerinde dolanırken bir araya geldiğini öğrendiğinde ise istediği şeyler için sadece beklemeye karar vermişti. Gerçi bu pek işe yaramıyordu ama olsun. İyi anlaşacağa benziyorlardı…

Ata Sözütok, ilk kitabı Bunun Böyle Olmaması Lazımdı ile okurunu, garip ama bir o kadar da eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor. Kafası tatil yerlerindeki eczaneler gibi karışık olan Helen Sarınar ve dibi gelen diş macunu bitsin diye günde dört kez dişlerini fırçalayan Ferhan Işılak ile tanışmaya, çokça gülerken bir miktar da hüzünlenmeye hazır olun. Helen ve Ferhan’ın hikâyesiyle çocukluğun ve ilk gençliğin mutlu günlerini anımsayacak, kitabı tamamladığınızda topunuz tatile giden komşunun balkonuna kaçmış gibi hissedeceksiniz!

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