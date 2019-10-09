'Bunun Böyle Olmaması Lazımdı' Raflarda

“Biri yardımına gelince her şey daha basit oluyor ama biri yardıma gelip sonra giderse daha önce yerinden oynatabildiğin taşları artık tek başına oynatamıyorsun.”

“Kafam öyle karışık ki tatil yerlerindeki eczaneler gibi hissediyorum. İçimde deniz yatağı bile satılıyor.”

“Aldıktan hemen sonra eve dönme isteği uyandıran şey güzeldir.”

Patronu olduğu ajansa yeni bir iş arkadaşı arayan Ferhan, henüz başına geleceklerden habersizdi. Aslında tuhaf ve güzel şeyler olacağı daha mülakattan belliydi. Nihayetinde, “Köşe,” deyince köşede büfe açmak geliyordu Helen Sarınar’ın aklına. Düğünlere çağrılırsa gitmez, çağrılmazsa küserdi; on beş senedir kahvaltıda sadece poğaça yiyordu. Lisede atomların kendi hallerinde dolanırken bir araya geldiğini öğrendiğinde ise istediği şeyler için sadece beklemeye karar vermişti. Gerçi bu pek işe yaramıyordu ama olsun. İyi anlaşacağa benziyorlardı…

Ata Sözütok, ilk kitabı Bunun Böyle Olmaması Lazımdı ile okurunu, garip ama bir o kadar da eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor. Kafası tatil yerlerindeki eczaneler gibi karışık olan Helen Sarınar ve dibi gelen diş macunu bitsin diye günde dört kez dişlerini fırçalayan Ferhan Işılak ile tanışmaya, çokça gülerken bir miktar da hüzünlenmeye hazır olun. Helen ve Ferhan’ın hikâyesiyle çocukluğun ve ilk gençliğin mutlu günlerini anımsayacak, kitabı tamamladığınızda topunuz tatile giden komşunun balkonuna kaçmış gibi hissedeceksiniz!