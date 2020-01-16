MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriEtkinlik Rehberi Bülent Ortaçgil ile Muhteşem Bir Konsere Hazır Olun!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Bülent Ortaçgil ile Muhteşem Bir Konsere Hazır Olun!
Etkinlik Rehberi

Bülent Ortaçgil ile Muhteşem Bir Konsere Hazır Olun!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent Ortaçgil ile Muhteşem Bir Konsere Hazır Olun!

"Sesiyle ve şarkılarıyla bizi büyülü bir dünyaya götüren Bülent Ortaçgil ile muhteşem bir konser Duru Ataşehir Ana Sahne’de sizi bekliyor. "

Linki tıklayın ve bu konserde yerinizi alın.

Birçok rock grubuna öncülük eden Bülent Ortaçgil’in Benimle Oynar Mısın? Albümünü bilmeyen yoktur. Sözleri ve müziğiyle kendine has şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçının sizi derinden etkileyen parçalarıyla biraz hüzünlenecek biraz keyifleneceksiniz. Bütün haftanın yorgunluğunu size unutturacak bu konseri kaçırmak istemiyorsanız linki tıklayın.

Bu bir ilandır. 

“Ortaçgil İçin Söylenmiş Ortaçgil Şarkıları” adlı albümünde birçok ünlü müzisyen ile sevilen parçalarını seslendirerek müzik dünyasında yeniden sevenlerin karşısına çıktı. Hafızalarımıza kazınan Olmalı mı Olmamalı mı? Gibi şarkılarıyla 31 Ocak gecesi coşmaya hazır olun. Her zaman kendi çizgisinde ilerleyen başarılı sanatçı Duru Ataşehir’de sevenleriyle buluşacak! Linki tıklayın ve harika bir konsere tanıklık etmenin ayrıcalığını yaşayın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi