Bülent Ortaçgil ile Muhteşem Bir Konsere Hazır Olun!

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Birçok rock grubuna öncülük eden Bülent Ortaçgil’in Benimle Oynar Mısın? Albümünü bilmeyen yoktur. Sözleri ve müziğiyle kendine has şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçının sizi derinden etkileyen parçalarıyla biraz hüzünlenecek biraz keyifleneceksiniz. Bütün haftanın yorgunluğunu size unutturacak bu konseri kaçırmak istemiyorsanız linki tıklayın.

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“Ortaçgil İçin Söylenmiş Ortaçgil Şarkıları” adlı albümünde birçok ünlü müzisyen ile sevilen parçalarını seslendirerek müzik dünyasında yeniden sevenlerin karşısına çıktı. Hafızalarımıza kazınan Olmalı mı Olmamalı mı? Gibi şarkılarıyla 31 Ocak gecesi coşmaya hazır olun. Her zaman kendi çizgisinde ilerleyen başarılı sanatçı Duru Ataşehir’de sevenleriyle buluşacak! Linki tıklayın ve harika bir konsere tanıklık etmenin ayrıcalığını yaşayın.

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