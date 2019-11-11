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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

Bu Hastalıkları Kadınların Yaşam Kalitesini Etkiliyor

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Bu Hastalıkları Kadınların Yaşam Kalitesini Etkiliyor

"Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer konu hakkında bilgiler verdi."

Vajina 8-10 cm uzunluğunda esnek bir organdır. Vajina genişlik açısından kişisel farklılık gösterir. Ancak vajen doğum yapmamış bir kadında genellikle iki parmağın sıkıca girişine müsaittir. Bazı kadınlarda vajen yapısal olarak geniş olurken, ilerleyen yaşla beraber, gebelikler ve özellikle de normal doğumlara bağlı olarak vajende sarkmalar, esneme ve genişlemeler meydana gelebilir. Bunun yanında kronik barsak hastalıkları (kronik kabızlık, ülseratif kolit gibi), astım, KOAH gibi kronik öksürüğe neden olan akciğer hastalıkları da rahim ve vajen sarkmalarına neden olabilir.

Vajenin ön duvarında mesanenin vajene doğru sarkmasına sistosel adı verilir. Vajenin arka üst duvar sarkmalarına enterosel, arka alt duvar sarkmalarına rektosel denir. Vajen ve rahim sarkmalarının 3  derecesi vardır. Sarkma derecesine ve tipine göre tedavi değişir.

Vajen ve rahim sarkması, genişlemesi, bollaşması kadınlarda hangi şikayetlere neden olur?

*Erkek ve kadında cinsel ilişkide haz kaybı olur.

*Cinsel ilişki esnasında vajenden hava sesi gelir.

*Kadın oturup kalkarken vajenden gaz çıkardığını söyler.

*Büyük tuvaletini yaparken perine dediğimiz vajen ile makat arasındaki bölgeye bastırma ihtiyacı duyar.

*Stres tipi idrar kaçırma dediğimiz öksürürken hapşırırken idrar kaçırma şikayeti olur.

*3. derece dediğimiz sarkma ve genişlemelerde sanki bir şey çıkacakmış gibi , bir kitlenin üzerine oturuyormuş gibi hissettiğini söyler.

Vajen ve rahim sarkması aynı hastalık mıdır?

Her ne kadar günlük konuşma dilinde vajen ve rahim sarkması aynıymış gibi konuşulsa da farklı şeylerdir. Rahim sarkması, rahmin bizzat kendisi vajen girişine kadar hatta vajen dışına doğru sarkmasıdır. Rahim ve vajen sarkması çoğunlukla birlikte görülürler.

Vajen ve rahim sarkması ameliyatlarına karar verirken nelere dikkat edilmeli?

*Vajen sarkmasının tipi ,derecesi tam olarak belirlenmelidir.

*Ameliyatta vajen bütün olarak onarılmalı . Vajen girişinden 3-4 cm. sine kadar muayenehane şartlarında yapılan ameliyatlar asla yeterli ve yüz güldürücü ameliyatlar değildir.

*Ameliyatın kalıcılığı için vajen sarkmasına neden olan kas yırtıklarının onarımlarının yanında mutlaka kalça kemiğindeki sağlam bağlara asıcı ameliyatlar yapılmalı. Asma ameliyatları yapılmadığında 1-2 sene gibi çok kısa sürede vajen genişlemesi tekrarlayacaktır.

*Ameliyatta kullanılan materyaller kalıcı ve sağlam olmasını sağlayacak nitelikte olmalı.

*Vajen ve rahim sarkması ameliyatları mutlaka hastane şartlarında yapılmalıdır.

Rahim sarkması ameliyatlarında dikkat edilmesi gereken noktalar:

*Rahim sarkması ile birlikte rahim boynu uzamasının olup olmadığına kesin tanı konmalı. Bazen rahim boynu uzaması rahim sarkması gibi görünebilir.

*Kalıcı tedavi için mutlaka kalça kemiğindeki sağlam bağlara asıcı ameliyatlar yapılmalıdır.

*Kadının ameliyat sonrası estetik olarak da kendini beğenmesi ve buna bağlı olarak psikolojik olarak iyi hissetmesi için doğum dikişi izleri de mümkün olduğunca düzeltilmelidir.

*Dış genital estetiği bozan küçük dudaklarda sarkma asimetri varsa labioplasti  dediğimiz ameliyat da vajen ameliyatı ile eş zamanlı olarak yapılabilir.

Vajen ve rahim sarkma ameliyatlarında gecikildiğinde kadınları neler bekler?

*İleri derece sarkmalarda  rahim ağzı ve vajen sarkan kısmı vajen dışına doğru çıkar . Bu bölgedeki doku dış travmalara korunaklı olmadığından iç çamaşırına değen vajen ve rahim ağzında ülser dediğimiz yaralar oluşur. Ülserlerin tedavisi yapılmadan ameliyat yapılamaz.

*Vajen ve rahim sarkmalarının tedavisi ileri yaşlara bırakılırsa ileri yaşla ortaya çıkan yüksek tansiyon, diabet gibi sistemik hastalıklar nedeniyle anestezi ve dahiliye doktorlarının onay vermemesi nedeniyle ameliyat edilemeyebilir. Bu durumda peser dediğimiz plastik halkalar kullanılarak rahim vajen içine doğru ittirilmeye çalışılır ki peser kullanımı ,günlük temizliği kadın için oldukça zor olabilir.

*Evlilikte cinsellik çiftlerin mutluluğu için önemlidir. Eğer vajen  ve rahim sarkmaları düzeltilip vajen kalıcı olarak daraltılamazsa evliliklerde de sorunlar yaşanacaktır. 

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