Bu Çaylar Boğazdaki Tahrişi Azaltıyor

Boğaz ağrısının bakteri kaynaklı olduğunu düşünüyorsak ve etkeni tespit edebiliyorsak ona yönelik ilaç başlayabiliyoruz. İlaç tedavisi olarak geniş spektrumlu antibiyotikler, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ve gargaralar kullanılabilir. Etken viral kaynaklı olduğunda ise antibiyotik tedavisi vermiyoruz. Destekleyici tedaviler öneriyoruz.

İstirahat, bol sıvı alımı, yiyeceklere dikkat edilmesi ve uygun vitamin desteği gibi destekleyici tedavilerin önemine işaret eden Günay, bitkisel takviyelerin ve boğaz ağrısının azaltılmasına yönelik destekleyici karışımların da fayda sağlayacağını anlattı.

Boğaz yumuşamasına sarımsaklı tavuk çorbası, bal ve pekmez

Limonlu su, ada çayı, yeşil çay, karanfil çayı ve ekinezya çayı boğazdaki tahrişin geçmesine yardımcı olur. Aileler, evde çocuklarının istirahat etmesini ve bol sıvı tüketmesini sağlayabilir. Bu; iltihabın iyileşmesine yardımcı olur. Boğazın yumuşaması için sarımsaklı tavuk çorbası, bal ve pekmez verilebilir. Ilık içecekler tercih edilerek, soğuk ve gazlı içecekler verilmemelidir.

Bu hassasiyet boğazdaki enflamasyonla ilgilidir. Sıcak enflamasyonu artırır. Bu da şişliği ve hassasiyeti artıracaktır. İlk zamanlar dışarıdan soğuk uygulamalar ve ağız kuruluğu için ılık sıvı gıdaların tercih edilmesi ağrısının azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Sıcak içecekler ağrıyı daha da artıracaktır. İçecekler hafif ılık düzeyde olmalıdır. Soğuk uygulama ise boğaz ağrısının ilk saatlerinde dışarıdan olmalıdır. Soğuk içecekler de yasaktır.

Turp; boğazı yumuşattığı için öksürüğün azalmasına yardımcı olmaktadır. Gaz sancısına iyi gelir. Turpun öz suyunu içtikten sonra kalan turpu çiğnemek de diş eti sağlığına yararlıdır, bağışıklık sistemini güçlenmesine yardımcı olur.