Bu ay burçları neler bekliyor? Kasım ayı burç yorumları

KOÇ BURCEğer kariyerinde son 7 yıldır zorlanmış ve mücadele vermiş bir koç burcuysan ödüller sana yağıyor diyebiliriz. Ya da gerçekten inandığın işe emek verdiysen, yapılan her kötülüğe nezaketle kalmayı başardıysan o zaman başarıya hazırlıklı olmalısın. Bu ay yöneticilerin senden çok şey bekliyor olacaktır. Mümkün oldukça grup çalışmalarında sorumlulukları üzerine alarak önderlik etmen seni daha başarılı işler içerisine ilerletebilir.

BOĞA BURCU

Her şey olması gerektiği zaman olur ve yaşanır. Bunu bu ay benimsemelisin. Yaşantında herhangi bir şekilde senin geleceğinde söz sahibi olan birileri varsa onlarla iş birliği içinde olmalı ve güvenlerini kazanmalısın. İsyankâr olmak ve geçmişi kurcalayarak bunları tekrar konuşmak sana sadece zaman kaybettirir. İlişkilerinde özellikle dedikodulara ve yanlış anlaşılmalara karşı dikkat etmelisin.

İKİZLER BURCU

Özellikle 14-15-16 Kasım günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmeli ve sağlığına daha fazla önem vermelisin. Bu ay en iyi yapacağınız şey sosyal medya ya da iletişim üzerinden başlatacağınız işler olabilir. Bu noktada iyi para kazanabilirsin. Hayatında kendini gereğinden fazla yorduğun bir ilişkiyi sona erdiriyor olabilirsin. Bu seni hemen kaygılandırmasın. Bazı aldanışlara veya yanılgılara artık sessiz kalmaman gerekmektedir.

YENGEÇ BURCU

21 Kasım sonrası Güneş’in yay burcuna geçmesi ve iki iyicil gezegen olan Venüs-Jüpiter son kez yay burcunda kavuşum gerçekleştiriyor olacak. Bu sizler için harika haberler getirecek ama umarım bu sürece kadar iyi işlerin ve iyi insanların yanında durmayı başarmışsındır. Aksine hiç içinde olmaman gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsin.24-25 Kasım tarihleri senin için oldukça harika diyebilirim.

ASLAN BURCU

Bu ay bir kadın figüründen yana alacağın destek seni umutlandırabilir. Eğer dikkatsiz ve aceleci kararlar içinde olursan beklenmedik sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsin. Kişisel ilişkilerinde, bazı şüphelerinde haklı olduğunu 24-25 Kasım civarlarında görebilirsin. Mümkün oldukça agresif çıkışlar içinde olmamalısınız. Son kez Yay burcunda kavuşacak olan Jüpiter ve Venüs gezegenleri özellikle 20 Ağustos sonrası doğan Aslan burçları için inanılmaz bir sürprizi önlerine getirebilir.

BAŞAK BURCU

Yeni biri ile tanışabilirsin ve bu yeni kişi yaşamında seni bambaşka bir noktaya taşıyabilir. İlişkilerin içerisine asla üçüncü bir kişiyi sokmamalısın. Başkası için kendini hiçe sayarak yaptığın fedakarlıkların sonucunda nankörlükle karşılaşabilirsin. Biraz daha sakin kalmalı ve anlık kararlar vermemelisin. Mümkün oldukça iş yerinde veya aile hayatında sorumluluklarını gerçekleştirirken oldukça dürüst ve etik kurallar içinde hareket etmelisin.

TERAZİ BURCU

Yönetici gezegenin Venüs’ün yay burcuna geçmesiyle için kıpır kıpır olabilir ama tüm ay boyunca kararsızlıkların en üst noktada olacak. Bu yüzden bildiğin yoldan gitmek ve bildiğin şeyler üzerinden hareket etmek senin için daha doğru olacaktır. Kariyer hayatında bazı baskıları yönetmek şu an için zor olsa da 17 Kasım sonrası bu hava dağılıyor olacak.19 Kasım’da senin burcunda hareket eden Mars artık Akrep burcuna geçiş yapacak ve seni finansal anlamda güçlendirecek.

AKREP BURCU

12 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşecek olan dolunay ve 19 Kasım’da Mars gezegenin senin burcuna giriş yapıyor olması seni daha gerçekçi olaylar içerisine alacak. Duygusal anlamda iyi bir refah düzeyine ulaşıyorsun ama Mars’ına ayrılıklar ve bitişler getirme ihtimalinde unutmamalısın. Eğer kaliteli bir ilişkin varsa bu eşiği iyi atlatırsın. Şayet böyle bir ilişki içinde değilsen burada artık olması gereken olacaktır. Bir yandan süren hukuksal sorunlar ya da eşinin belki de ortaklarının hukuksal problemleri senin canını sıkıyor olabilir.

YAY BURCU

Bu ay sizler için oldukça destekleyici ve güçlü bir ay olduğunu söyleyebilirim. Kasım ayı birçok kişi için yeniden düzen getirici şeylerle karşılaştırırken size sanki seçme hakları sunacak gibi. Bazı şeyleri bugüne kadar kontrol edemediniz ama sanki bu ayın sonlarına doğru her şeyi istediğiniz yönde ilerletebileceksin. Özellikle çalışma hayatın varsa buradaki ufak çaplı krizleri yönetmen veya bunları uzlaşmacı yönünle iyi bir yönde bağlıyor olman çok önemli olacak.

OĞLAK BURCU

Yakın çevre ve kardeşlerinle olan iletişimlerinde oluşan agresyon ve anlaşmazlık seni kalıcı çözümlere yönlendirecektir. Bu sayede bazı anlaşmazlıklar zorda olsa konuşulma fırsatı ile uzlaşmaya varabilir. Seyahatlerin artabilir ve her yere yetişmek durumunda kalabilirsin. Trafikte de bu süreçte oldukça dikkat etmelisin. İlişkilerde daha özgürlükçü ve farklı bir role bürünebilirsin.

KOVA BURCU

Genel anlamda bu yıl çok çalıştın ve bu seni çok yordu. Kendine ne kadar iyi bakarsan bak stres ve belirsizlikler seni yıprattı. Bu ay biraz daha arkana yaslanıp dinlenmen gereken bir süreç. Bu dönemde dikkat etmen gereken şeyler Maddi ve finansal konularda aceleci olmamandır. Hızlı adımlar atmak ve yeni başlangıçlara atılmak isteyebilirsin. Maddi projelerinle ilgili fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Daha hırslı ve aceleci yaklaşımlarınız insanların tepkisini çekebilir.

BALIK BURCU

Yaratıcı işler yapıyorsan oldukça hünerli ve parlak fikirlerle güzel sonuçlar ortaya çıkarabilirsin. Bunları ortaya sunmak ve harekete geçmek için 20 Kasım tarihinden sonra Merkür’ün ileri hareketine geçmesini beklemelisin. Çalıştığın alanda şu an için bazı huzursuzluklar ve güvensizlikler söz konusu olabilir. Kendini belirli bir alanda güçlü hissetmek isteyebilirsin.