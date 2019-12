Broadway’de Uzun Yıllar Sahnelenen Oyun İstanbul'da!

Bu çok güldüren oyuna gişeden daha ucuza bilet almak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Büyük Tüketici Ödülleri tarafından “Yılın En İyi Komedisi” ve “Yılın En İyi Komedi Erkek Oyuncusu (Can Törtop)” ödüllerine de sahip olan ve çevirisini Orhan Azizoğlu’nun yaptığı oyunda karakterlere Berke Hürcan, Ece Gürsel, Celal Belgil, Can Törtop, Ümmühan Kıldiş, Ferhat Balaban ve Can Mutluca hayat veriyor.

Oyunun konusu

John Smith (Berke Hürcan) Londra’da bir taksi şoförüdür. John’un birbirinden farklı iki hayatı, Londra’nın farklı bölgelerinde iki evi vardır ve de resmi olarak evli olduğu iki eşi: Mary (Ümmühan Kıldiş) ve Barbara (Ece Gürsel). Çok sıkı bir zaman programı yaparak iki evliliğini de hiç şüphe çekmeden devam ettiren John, bir akşam yaşlı bir kadını hırsızlardan kurtarmak isterken gözünü hastanede açar. Hırsızlık olayını araştıran dedektiflerin (Celal Belgil ve Ferhat Balaban) sorularıyla John’un bütün düzeni bozulmak üzeredir.

Üst kat komşusu Stanly’den (Can Törtop) yardım ister ancak Stanly yardım etmekten çok işleri daha da karıştıracaktır. Barbara’nın yeni komşusu Bobby’nin (Can Mutluca) de dâhil olmasıyla olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

