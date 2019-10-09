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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Eğlence >Alışveriş>Bosch Vario Style Buzdolapları İle Dilediğiniz Zaman Tarzınızı Değiştirin
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Bosch Vario Style Buzdolapları İle Dilediğiniz Zaman Tarzınızı Değiştirin

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Bosch Vario Style Buzdolapları İle Dilediğiniz Zaman Tarzınızı Değiştirin

"Modüler kapakları sayesinde görünümü yenilenebilir bir buzdolabı olan Bosch Vario Style, farklı renk alternatifleriyle mutfaklara ve evlere bambaşka bir hava katıyor. Kolayca değiştirebilen kapaklar için kırmızı, gece mavisi, mat siyah, turkuaz ve limon yeşili gibi beş farklı renk seçeneği sunuluyor. "

Bosch’un yeni nesil buzdolabı Vario Style, değiştirilebilir renkli kapaklarıyla kullanıcılarına yepyeni bir deneyimin kapılarını açıyor. Evinin ya da mutfağının dekorasyonunu değiştirmek, buzdolabının rengiyle farklı bir tarz yakalamak isteyenler için Bosch, pratik bir çözüm olarak beş farklı renk seçeneğiyle modüler kapaklı Vario Style’ı sunuyor. Kolayca değiştirebilen kırmızı, gece mavisi, mat siyah, turkuaz ve limon yeşili gibi renklere sahip kapaklarıyla Bosch Vario Style buzdolabı, bulunduğu mekanı farklılaştırıyor.

Bosch Vario Style Buzdolapları İle Dilediğiniz Zaman Tarzınızı Değiştirin

Yıllar sonra bile aynı buzdolabını farklı bir renge dönüştürerek evlerde yenilenme hissi yaratacak Bosch Vario Style buzdolabı, modern, yenilikçi tasarımı ve yüksek teknolojisiyle dikkat çekiyor. 193x70x80cm ebatıyla 559 litrelik geniş bir iç hacme sahip olan Vario Style aynı zamanda, Bosch’un yeni NoFrost buzdolaplarında sunduğu besinlerin uzun süre tazeliğini koruyabilmesini sağlayan Vita Fresh teknolojisine de sahip.

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