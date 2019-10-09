Bosch Vario Style Buzdolapları İle Dilediğiniz Zaman Tarzınızı Değiştirin
"Modüler kapakları sayesinde görünümü yenilenebilir bir buzdolabı olan Bosch Vario Style, farklı renk alternatifleriyle mutfaklara ve evlere bambaşka bir hava katıyor. Kolayca değiştirebilen kapaklar için kırmızı, gece mavisi, mat siyah, turkuaz ve limon yeşili gibi beş farklı renk seçeneği sunuluyor. "
Bosch’un yeni nesil buzdolabı Vario Style, değiştirilebilir renkli kapaklarıyla kullanıcılarına yepyeni bir deneyimin kapılarını açıyor. Evinin ya da mutfağının dekorasyonunu değiştirmek, buzdolabının rengiyle farklı bir tarz yakalamak isteyenler için Bosch, pratik bir çözüm olarak beş farklı renk seçeneğiyle modüler kapaklı Vario Style’ı sunuyor. Kolayca değiştirebilen kırmızı, gece mavisi, mat siyah, turkuaz ve limon yeşili gibi renklere sahip kapaklarıyla Bosch Vario Style buzdolabı, bulunduğu mekanı farklılaştırıyor.
Yıllar sonra bile aynı buzdolabını farklı bir renge dönüştürerek evlerde yenilenme hissi yaratacak Bosch Vario Style buzdolabı, modern, yenilikçi tasarımı ve yüksek teknolojisiyle dikkat çekiyor. 193x70x80cm ebatıyla 559 litrelik geniş bir iç hacme sahip olan Vario Style aynı zamanda, Bosch’un yeni NoFrost buzdolaplarında sunduğu besinlerin uzun süre tazeliğini koruyabilmesini sağlayan Vita Fresh teknolojisine de sahip.