Boşanalım Aşkım
"Aşk iksirini birlikte yudumlayan iki genç. Buket ile Kıvanç’ın tutku dolu hikayesinde onlarla büyüyor, yaşadıkları dertleri hissediyor ve yüz yüze kaldıkları güçlüklerle biz de yüzleşiyoruz. İlk sayfasından itibaren aşkın ve tutkunun esiri olan kahramanlarımıza kader arkadaşlığı yapıyoruz."
Kimi zaman fırtınaya karşı yürüyorlar.
Kimi zaman gözyaşlarında buluşuyorlar.
Bazen gülümsemelerine cennet konuyor.
Bazen gökteki kayan yıldızların peşinde koşuyorlar.
Ancak yaşadıkları çaresizlik öyle bir noktaya geliyor ki, kaptanı oldukları aşk gemisi buz dağına çarpıyor.
Boşanalım Aşkım, Aydın Bayram’ın kaleminden siz değerli okurlara sunulmuştur.
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Kalbin pusulası bir kere bozuldu mu, tamir etmek imkânsızdır.
En umutsuz anda gerçekleşen bir karşılaşma
Sonunda bir şeylerin anlamını bulmanın sevinci
Hayatındaki boşlukları doldurmanın memnuniyeti
Ve tabii ki mutlulukla gelen “biz” olma hissi…
Sonrasında
Bir kadın, bir adam ve sona gelmiş bir evliliğin ucundaki iki yabancı…
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Bu roman, aşkı bulduğuna inanan ve bir bütün olmak isterken elinde avucunda ne varsa kaybedenlere yazıldı. Bakıp da göremeyenlere, ne kadar bağırsa da sesini duyuramayanlara, yanı başındayken birbirlerine dokunamayanlara, yani bizlere adandı…
YAZAR HAKKINDA
1971 yılında İstanbul’da doğan Aydın Bayram, gazeteciliğe 1989 yılında Sabah Gazetesi’nde başladı. 1999 yılında Star Gazetesi’ne geçti ve spor müdürlüğü görevini yürütüyor. Spor yazarlığının yanı sıra birçok TV kanalında spor yorumculuğu yapan Bayram, Federasyonlardan birçok branşta sayısız ödüller kazandı. Yere Düşen Son Fotoğraf, Tetiği Sen Çek ve Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun romanlarının da yazarı olan Aydın Bayram evli ve üç çocuk babasıdır.