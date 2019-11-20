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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kültür Sanat

Boşanalım Aşkım

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Boşanalım Aşkım

"Aşk iksirini birlikte yudumlayan iki genç. Buket ile Kıvanç’ın tutku dolu hikayesinde onlarla büyüyor, yaşadıkları dertleri hissediyor ve yüz yüze kaldıkları güçlüklerle biz de yüzleşiyoruz. İlk sayfasından itibaren aşkın ve tutkunun esiri olan kahramanlarımıza kader arkadaşlığı yapıyoruz."

Kimi zaman fırtınaya karşı yürüyorlar.

Kimi zaman gözyaşlarında buluşuyorlar.

Bazen gülümsemelerine cennet konuyor.

Bazen gökteki kayan yıldızların peşinde koşuyorlar.

Ancak yaşadıkları çaresizlik öyle bir noktaya geliyor ki, kaptanı oldukları aşk gemisi buz dağına çarpıyor.

Boşanalım Aşkım, Aydın Bayram’ın kaleminden siz değerli okurlara sunulmuştur.

***

Kalbin pusulası bir kere bozuldu mu, tamir etmek imkânsızdır.

 En umutsuz anda gerçekleşen bir karşılaşma

Sonunda bir şeylerin anlamını bulmanın sevinci

Hayatındaki boşlukları doldurmanın memnuniyeti

Ve tabii ki mutlulukla gelen “biz” olma hissi…

Sonrasında

Bir kadın, bir adam ve sona gelmiş bir evliliğin ucundaki iki yabancı…

 *

Bu roman, aşkı bulduğuna inanan ve bir bütün olmak isterken elinde avucunda ne varsa kaybedenlere yazıldı. Bakıp da göremeyenlere, ne kadar bağırsa da sesini duyuramayanlara, yanı başındayken birbirlerine dokunamayanlara, yani bizlere adandı…

YAZAR HAKKINDA

1971 yılında İstanbul’da doğan Aydın Bayram, gazeteciliğe 1989 yılında Sabah Gazetesi’nde başladı. 1999 yılında Star Gazetesi’ne geçti ve spor müdürlüğü görevini yürütüyor. Spor yazarlığının yanı sıra birçok TV kanalında spor yorumculuğu yapan Bayram, Federasyonlardan birçok branşta sayısız ödüller kazandı. Yere Düşen Son Fotoğraf, Tetiği Sen Çek ve Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun romanlarının da yazarı olan Aydın Bayram evli ve üç çocuk babasıdır.

 

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