Bond No.9 Gold Coast, Gülün Baştan Çıkarıcı Kokusu

Koku tutkunlarına sunduğu Gold Coast, şehirli, sosyal ve enerjik kadınlara kışın ortasında yazılan bir aşk mektubu gibi baştan çıkarıcı. Pozitif enerji yayan şişesiyle de Sevgiler Günü’nde hediye almakta kararsız olanlar için ilham kaynağı.

Şehirden aldığı dinamizmi gençlikle buluşturan Gold Coast, Bond No.9’un diğer ikonikleşen kokularının arkasındaki efsane isim Michel Almairac tarafından yaratıldı. Cesur ve bir o kadar feminen ve pudralı yumuşak bir koku şöleni olan Gold Coast’un orta notalarında Fransa'nın güneyindeki eşsiz bir gül özüyle taze karpuz kokuları ön plana çıkıyor. Almairac’ın yarattığı koku şöleni parlak lişe, kayısı ve kırmızı elmayla sonlanıyor. Kokunun ana notalarını ise sedir ağacı, vanilya ve misk oluşturuyor.

Bond No.9’un zarif ama dinamik kokusu Gold Coast’ın şişesi ikonik Silhouette Bottle’ın yorumuna yansıtılıyor. Şişenin son yorumunda metalik pembe altın zemin üzerine NY Token evinin imzası haline gelen mührü kullanılıyor.

Notalar: Lişe, Şeftali, Kırmızı elma, Gül Özü, Karpuz, Sedir Ağacı, Vanilya, Misk