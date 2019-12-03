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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bol Kahkahalı Oyun: Etekler ve Pantolonlar İzmirli Seyircilerin Karşısında!

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Bol Kahkahalı Oyun: Etekler ve Pantolonlar İzmirli Seyircilerin Karşısında!

"Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç’ın başrolde olduğu oyun “Etekler ve Pantolonlar” İzmir tiyatro sahnesinde seyircileriyle buluşuyor."

Usta isimlerin bir araya geldiği bu oyunda erkek kadın ilişkileri anlatılıyor. Oyun iki farklı yaratılışa sahip erkeğin ve kadının dünyasına ince ince dokunuyor. Yaşamı sorgulatan oyunun gülerken düşündüren etkisini de unutmamak gerekir.

'Etekler ve Pantolonlar' kendi seçimlerini yok sayan, kendisine dayatılan hayatı yaşayanların hikâyesini konu alıyor. Metropol yaşamınıza biraz keyif katmak istiyorsanız bu linki tıklayın. 

Bu bir ilandır. 

Çocukluktan beri arkadaşlıklarını sürdüren iki insanın evliliklerini mercek altına alan bu oyunda hayatımızın hiç fark etmediğimiz taraflarını göreceğiz.

Oyunun konusu

Nurcan yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel’e kocasının kendisini aldattığını ve intikam almak istediğini söyler. Aysel ona yardımcı olmaya karar verir. Her iki arkadaş da Nurcan’ın kocasından intikam almak için strateji belirlerlemeye başlar. Bu sırada aile ve çevre baskısıyla kurdukları bu düzenin aslında istedikleri hayat olmadığını fark ederler. Nurcan ve Aysel aslında başkalarının görmek istedikleri kişilere dönüştüklerini anlarlar ve kendi istedikleri hayata doğru yolculuğa koyulurlar.

Usta isimlerin rol aldığı 'Etekler ve Pantolonlar' eğlence dolu zamanlarla İzmirli tiyatro severleri bekliyor. Bu zevkli oyunu izlemek için tıklayın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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