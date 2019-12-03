Bol Kahkahalı Oyun: Etekler ve Pantolonlar İzmirli Seyircilerin Karşısında!
"Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç’ın başrolde olduğu oyun “Etekler ve Pantolonlar” İzmir tiyatro sahnesinde seyircileriyle buluşuyor."
Usta isimlerin bir araya geldiği bu oyunda erkek kadın ilişkileri anlatılıyor. Oyun iki farklı yaratılışa sahip erkeğin ve kadının dünyasına ince ince dokunuyor. Yaşamı sorgulatan oyunun gülerken düşündüren etkisini de unutmamak gerekir.
'Etekler ve Pantolonlar' kendi seçimlerini yok sayan, kendisine dayatılan hayatı yaşayanların hikâyesini konu alıyor. Metropol yaşamınıza biraz keyif katmak istiyorsanız bu linki tıklayın.
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Çocukluktan beri arkadaşlıklarını sürdüren iki insanın evliliklerini mercek altına alan bu oyunda hayatımızın hiç fark etmediğimiz taraflarını göreceğiz.
Oyunun konusu
Nurcan yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel’e kocasının kendisini aldattığını ve intikam almak istediğini söyler. Aysel ona yardımcı olmaya karar verir. Her iki arkadaş da Nurcan’ın kocasından intikam almak için strateji belirlerlemeye başlar. Bu sırada aile ve çevre baskısıyla kurdukları bu düzenin aslında istedikleri hayat olmadığını fark ederler. Nurcan ve Aysel aslında başkalarının görmek istedikleri kişilere dönüştüklerini anlarlar ve kendi istedikleri hayata doğru yolculuğa koyulurlar.
Usta isimlerin rol aldığı 'Etekler ve Pantolonlar' eğlence dolu zamanlarla İzmirli tiyatro severleri bekliyor. Bu zevkli oyunu izlemek için tıklayın.
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