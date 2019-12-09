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Alışveriş

Bol Işıltılı Yılbaşı Partileri!

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Bol Işıltılı Yılbaşı Partileri!

"Penti, ‘Party Collection’ ile yeni yıl partilerinde de yanınızda. 2020’ye ışıldıyarak başlangıç yapmaya hazır mısınız?"

Penti, kapsül koleksiyon ‘Party Collection’ ile yeni yıl partilerinde size ışıltı katmaya hazır. Partinin dikkat çeken kombini bu yıl sizin üzerinizde olacak. 

Bol Işıltılı Yılbaşı Partileri

Doreler, lameler ve parıldayan taş detaylar; en basic kombinlere bile tek dokunuşla hareket katacak.

Bol Işıltılı Yılbaşı Partileri

Parlayan çoraplar, büstiyerler ve iç giyim tasarımları, 2020’ye muhteşem bir başlangıç için sizi bekliyor.

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