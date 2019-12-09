Bol Işıltılı Yılbaşı Partileri!

Penti, kapsül koleksiyon ‘Party Collection’ ile yeni yıl partilerinde size ışıltı katmaya hazır. Partinin dikkat çeken kombini bu yıl sizin üzerinizde olacak.

Doreler, lameler ve parıldayan taş detaylar; en basic kombinlere bile tek dokunuşla hareket katacak.

Parlayan çoraplar, büstiyerler ve iç giyim tasarımları, 2020’ye muhteşem bir başlangıç için sizi bekliyor.