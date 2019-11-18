Boğaz Ağrısına İyi Gelen Soğanlı Su Tarifi
"Sıcaklıklar düştüğü ve hastalıkların sevdiği havalar başladı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Özdemir soğuk havalardan kaynaklanan boğaz ağrılarından muzdarip olanlar için iyi gelecek doğal reçete hazırladı."
Soğan özellikle kış aylarında bağışıklık sistemimizi güçlendiren sebzelerden biri. İçerisindeki alışım maddesi bağışıklık sistemini güçlendiren vücuttaki toksit maddeleri arttıran önemli bir sebzedir.
BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN SOĞANLI SU
Malzemeler:
*1 adet soğan
*1 su bardağı su
Tarif: Bir adet soğanı temizliyorsunuz. Temizleme işleminin ardından soğanı dört parçaya bölüyorsunuz. Bir bardak suya böldüğümüz soğandan koyuyorsunuz ve bir gün beklettikten sonra sabah içebilirsiniz.
İçtikten sonra boğaz ağrınıza iyi geldiğini fark edeceksiniz.