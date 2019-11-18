Boğaz Ağrısına Doğal Reçete: Ayvalı Limonlu Kür Tarifi
"Sıcaklıklar düştüğü ve hastalıkların sevdiği havalar başladı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Özdemir soğuk havalardan kaynaklanan boğaz ağrılarından muzdarip olanlar için iyi gelecek doğal reçete hazırladı."
Kış geldi. Sıcaklıklar düştü, hastalıkların sevdiği havalar başladı. Özellikle boğaz ağrıları vatandaşları bugünlerde bir hayli zorluyor. Sizin de boğaz ağrısı şikayetiniz varsa boğaz ağrılarına iyi gelecek Ayvalı Limonlu Kür karışımını uygulayabilirsiniz.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Özdemir'in önerdiği son derece basit şekilde hazırlanabilen düşük maliyetli bu tarifi uygulayarak boğaz ağrınızı hafifletebilirsiniz.
AYVA VE LİMON BOĞAZ AĞRISINI GEÇİRİYOR
İki sarı olarak adlandırılan ayva ve limonun faydaları saymakla bitmiyor. Bal ile birleşince de boğaz ağrılarına bire bir iyi geliyor.
Ayva C vitamini Potasyum ve Selenyumdan yüksek bir meyvedir. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. C vitamini ihtiyacını 4/1'ini karşıladığı için bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir antioksidan kaynak.
Ayvalı ve limonlu kür tarifi ile boğaz ağrınızı dindirebilirsiniz.
AYVALI LİMONLU KÜR TARİFİ
Malzemeler:
1 Adet Ayva
1 Adet Limon
Bir tatlı kaşığı bal
Tarif: Dörtte bir kadar ayvayı küçük parçalar halinde bölüyoruz üzerine kabukları ile birlikte limon sıkıyoruz.
Dörtte bir limonu aldıktan sonra suyunu sıkıyoruz. Güzelce ekiyoruz ve son olarak da üzerine bal ilave ediyoruz.
Kış aylarından düşen bağışıklığı arttırmak için karışımlarla boğaz ağrısını en aza indirmek mümkün.