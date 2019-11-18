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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Boğaz Ağrısına Doğal Reçete: Ayvalı Limonlu Kür Tarifi

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Boğaz Ağrısına Doğal Reçete: Ayvalı Limonlu Kür Tarifi

"Sıcaklıklar düştüğü ve hastalıkların sevdiği havalar başladı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Özdemir soğuk havalardan kaynaklanan boğaz ağrılarından muzdarip olanlar için iyi gelecek doğal reçete hazırladı."

Kış geldi. Sıcaklıklar düştü, hastalıkların sevdiği havalar başladı. Özellikle boğaz ağrıları vatandaşları bugünlerde bir hayli zorluyor. Sizin de boğaz ağrısı şikayetiniz varsa boğaz ağrılarına iyi gelecek Ayvalı Limonlu Kür karışımını uygulayabilirsiniz.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Özdemir'in önerdiği son derece basit şekilde hazırlanabilen düşük maliyetli bu tarifi uygulayarak boğaz ağrınızı hafifletebilirsiniz.

AYVA VE LİMON BOĞAZ AĞRISINI GEÇİRİYOR

İki sarı olarak adlandırılan ayva ve limonun faydaları saymakla bitmiyor. Bal ile birleşince de boğaz ağrılarına bire bir iyi geliyor.

Ayva C vitamini Potasyum ve Selenyumdan yüksek bir meyvedir. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. C vitamini ihtiyacını 4/1'ini karşıladığı için bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir antioksidan kaynak.

Ayvalı ve limonlu kür tarifi ile boğaz ağrınızı dindirebilirsiniz.

AYVALI LİMONLU KÜR TARİFİ

Malzemeler:

1 Adet Ayva
1 Adet Limon
Bir tatlı kaşığı bal

Tarif: Dörtte bir kadar ayvayı küçük parçalar halinde bölüyoruz üzerine kabukları ile birlikte limon sıkıyoruz.
Dörtte bir limonu aldıktan sonra suyunu sıkıyoruz. Güzelce ekiyoruz ve son olarak da üzerine bal ilave ediyoruz.

Kış aylarından düşen bağışıklığı arttırmak için karışımlarla boğaz ağrısını en aza indirmek mümkün.

 

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