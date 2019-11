Bocuse d’Or Avrupa Finallerinde Yarışacak Türk Şef Sirha İstanbul’da Belli Olacak

Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik düzenlenen uluslararası ihtisas fuarı Sirha İstanbul, bu yıl 14–16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi‘nde ziyaretçilerini ağırlayacak. HORECA sektörünün en prestijli fuarı olan Sirha İstanbul‘un 7. buluşması, gastronomi dünyasının olimpiyatları Bocuse d‘Or‘un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak. Seçmelerde dereceye giren yetenekli genç şef, Estonya’da düzenlenecek Bocuse d‘Or Avrupa finallerinde yarışmaya hak kazanacak. Avrupa finallerinin ardından ise gastronomi alanında Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyuracak 2021 Fransa Lyon finallerinin yolu açılacak.

Türkiye finalinde 4 şef

Bocuse d’Or Türkiye seçmelerinde yarışacak şeflerden Serhat Eliçora The St. Regis Hotel İstanbul’da Junior Sous Chef, Ahmet Can Aras Say Hello Brasserie’de Executive Chef, Sezer Deniz JW Marriott Hotel Ankara’da Head Chef, Emre İnanır ise Aila Restaurant Fairmont Quasar Hotel İstanbul’da Chef de Cuisine olarak çalışıyor.

Şeflik sanatının çok ötesinde bir yarışma olan Bocuse d‘Or dünya genelinde dev bir medya desteği alıyor ve gastronomi sektörüne büyük katma değer yaratıyor. Olimpiyatları örnek alan Bocuse d‘Or‘a katılan ülke şefleri, 5 kıtada yapılan elemelerin ardından iki yılda bir Lyon kentinde düzenlenen dünya finallerine katılıyorlar. Dev organizasyona iki yıllık gastronomi maratonu boyunca 60‘dan fazla ülke katılıyor.

Bocuse d’Or Türkiye Seçmeleri Jüri Üyeleri

Mehmet Gök - Yarışma Başkanı

Vedat Başaran - Onursal Başkan

Alexis Atlamazoğlu - Executive Chef - Hilton Bomonti İstanbul

Aylin Yazıcıoğlu - Chef & Owner - Nicole

Cihan Kıpçak - Executive Chef - Spago İstanbul

Deniz Katrancı - Executive Chef - D Maris Bay Datça Peninsula

Laurent Capdeville - Gastronomy Consultant - France

Melih Demirel - Executive Chef - Frankie İstanbul

Muhammed Hancabay - Executive Chef - Marriott Hotel Asia

Selami Güleryüz - Executive Chef - The Ritz-Carlton,Istanbul

Umut Özkanca - CEO- d.ream

Ziya Çıkrıkçı - Executive Chef - Conrad İstanbul Bosphorus