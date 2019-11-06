Bocuse d’Or Avrupa Finallerinde Yarışacak Türk Şef Sirha İstanbul’da Belli Olacak
"14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi‘nde düzenlenecek olan gastronomi sektörünün en büyük buluşması Sirha İstanbul, dünyanın en önemli şef yarışması Bocuse d‘Or’un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak. 15 Kasım’da Türkiye seçmelerinde yarışacak Serhat Eliçora, Ahmet Can Aras, Sezer Deniz ve Emre İnanır arasından seçilen şef, Estonya’da düzenlenecek Bocuse d’Or Avrupa finallerinde Türkiye’yi temsil edecek."
Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik düzenlenen uluslararası ihtisas fuarı Sirha İstanbul, bu yıl 14–16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi‘nde ziyaretçilerini ağırlayacak. HORECA sektörünün en prestijli fuarı olan Sirha İstanbul‘un 7. buluşması, gastronomi dünyasının olimpiyatları Bocuse d‘Or‘un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak. Seçmelerde dereceye giren yetenekli genç şef, Estonya’da düzenlenecek Bocuse d‘Or Avrupa finallerinde yarışmaya hak kazanacak. Avrupa finallerinin ardından ise gastronomi alanında Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyuracak 2021 Fransa Lyon finallerinin yolu açılacak.
Türkiye finalinde 4 şef
Bocuse d’Or Türkiye seçmelerinde yarışacak şeflerden Serhat Eliçora The St. Regis Hotel İstanbul’da Junior Sous Chef, Ahmet Can Aras Say Hello Brasserie’de Executive Chef, Sezer Deniz JW Marriott Hotel Ankara’da Head Chef, Emre İnanır ise Aila Restaurant Fairmont Quasar Hotel İstanbul’da Chef de Cuisine olarak çalışıyor.
Şeflik sanatının çok ötesinde bir yarışma olan Bocuse d‘Or dünya genelinde dev bir medya desteği alıyor ve gastronomi sektörüne büyük katma değer yaratıyor. Olimpiyatları örnek alan Bocuse d‘Or‘a katılan ülke şefleri, 5 kıtada yapılan elemelerin ardından iki yılda bir Lyon kentinde düzenlenen dünya finallerine katılıyorlar. Dev organizasyona iki yıllık gastronomi maratonu boyunca 60‘dan fazla ülke katılıyor.
Bocuse d’Or Türkiye Seçmeleri Jüri Üyeleri
Mehmet Gök - Yarışma Başkanı
Vedat Başaran - Onursal Başkan
Alexis Atlamazoğlu - Executive Chef - Hilton Bomonti İstanbul
Aylin Yazıcıoğlu - Chef & Owner - Nicole
Cihan Kıpçak - Executive Chef - Spago İstanbul
Deniz Katrancı - Executive Chef - D Maris Bay Datça Peninsula
Laurent Capdeville - Gastronomy Consultant - France
Melih Demirel - Executive Chef - Frankie İstanbul
Muhammed Hancabay - Executive Chef - Marriott Hotel Asia
Selami Güleryüz - Executive Chef - The Ritz-Carlton,Istanbul
Umut Özkanca - CEO- d.ream
Ziya Çıkrıkçı - Executive Chef - Conrad İstanbul Bosphorus