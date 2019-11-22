Blues Dokunuşlu Roman Melodisi: Kuştepe Blues
"Caz müziğin başarılı temsilcilerinden Serhan Erkol, yeni single çalışması “Kuştepe Blues” ile dinleyici karşısında. Parça, Erkol’un 6 Aralık’ta yayımlanacak olan “Melting Pot” isimli albümünün habercisi. Kültürel çeşitliliğe dikkat çeken “Kuştepe Blues”, dinleyiciye, blues formunda bir roman melodisi sunuyor."
Saksafon ustası Serhan Erkol, albümün habercisi “Kuştepe Blues”u Lin Records etiketi ile yayımladı. Canlı kaydedilen parça Hayyam Stüdyoları’nda, Sinan Sakızlı tarafından kaydedildi. Beste ve düzenlemesinin Erkol’a ait olduğu ‘Kuştepe Blues’da saksafon, vokal ve elektronik öğelerde de kendi imzası var. Erkol’a parçada trompette Doğukan Yazıcı, tuşlu çalgılar, hammond org ve klavyede Adem Gülşen ve Kaan Bıyıkoğlu, basgitarda Caner Üstündağ, davulda Ediz Hafızoğlu’ndan oluşan seçkin bir kadro eşlik ediyor. Single kapak çizimi Kemal Baran’a tasarımı ise Yiğit Gürevin’e ait.
ROMAN DÜĞÜNLERİNDEN GELEN İLHAM
Parçayı 2002 yılında yazdığını söyleyen Erkol, parçanın hikayesini şöyle anlatıyor: “Şimdiye kadar birçok konserde çalınmasına rağmen Kuştepe Blues’u ilk kez bu albümde kaydettik. Bilgi Üniversitesi’nde lisans okuduğumuz kampüs, romanların yoğunlukta olduğu Kuştepe Mahallesi’ndeydi. Bir yandan üniversite öğrencileri ve hocaların entelektüel yapısı, bir yanda da mahallede yaşayan halkın yapısı kültürü birbirine zıt iki kutup oluşturuyordu. Üniversitede mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, bu kaynaşmayı pekiştirdi. Ben de bu süreçte aldığımız caz müziği eğitiminin temelini oluşturan blues formunun mahalledeki sokak düğünlerinde duyduğumuz roman müziğine ne kadar benzediğini keşfettim ve blues formunda bir roman melodisinden oluşan Kuştepe Blues’u yazdım.”