Biz Böyleyiz’in Dev Kadrosu Sinema Severleri Bekliyor

Kadrosunda Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Boran Kuzum ve Hümeyra gibi değerli oyuncuların yer aldığı filmin gösterimi oyuncularının katılımı ile renklenecek. Oyuncu, Yönetmen ve Senarist Caner Özyurtlu’nun senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği film eğlenceli senaryosu ile sinema severleri bekliyor.

12 Ocak Pazar

16.00 Oyuncu-Seyirci Buluşması

16.30 Film Gösterimi