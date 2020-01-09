Biz Böyleyiz’in Dev Kadrosu Sinema Severleri Bekliyor
"Birbirinden ayrı düşmüş bir arkadaş grubunun yeniden buluşmalarını konu alan Biz Böyleyiz filminin gala gösterimi 12 Ocak Pazar Günü Kent Meydanı AVM ev sahipliğinde gerçekleşecek. "
Kadrosunda Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Boran Kuzum ve Hümeyra gibi değerli oyuncuların yer aldığı filmin gösterimi oyuncularının katılımı ile renklenecek. Oyuncu, Yönetmen ve Senarist Caner Özyurtlu’nun senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği film eğlenceli senaryosu ile sinema severleri bekliyor.
12 Ocak Pazar
16.00 Oyuncu-Seyirci Buluşması
16.30 Film Gösterimi