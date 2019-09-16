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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bıttım Sabunu Saç ve Cilt İçin Nasıl Kullanılır?

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Bıttım Sabunu Saç ve Cilt İçin Nasıl Kullanılır?

"Bıttım sabunu, yabani fıstık bitkisi ile menengiç ağacının yağından elde edilen bir sabundur. Oldukça faydalı olan bıttım sabununu daha yakından tanıyalım."

Bıttım sabunu nedir?

Doğal ürünler kategorisinde yan etkisi bulunmayan ve birçok cilt hastalığına iyi gelen sabunlardan birisi bıttımdır. Bıttım sabunu, ülkemizin Siirt ilinde yetişen bıttım ve menengiç ağacının yapraklarından elde ediliyor.  Kendisine has hoş kokusu olan bıttım sabunu genel olarak her cilt tipine uygundur. Türkiye’nin her şehrinde aktarlardan ve organik pazarlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz.

Bıttım sabunun faydaları

Normal saçlar sabunla yıkandığında kuruluk meydana gelirken, bıttım sabunu ile yıkanmış saçta kuruluk meydana gelmez.

Bıttım sabunu, saçların beyazlamasını geciktirir ve saçlar için iyi bir arındırıcıdır.

Egzama ve mantar gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

Ciltte oluşan akne ve sivilcelere iyi gelir.

Antiseptik özelliği ile deride ve saçlarda oluşan mikropları öldürür.

Bıttım sabunu, saçların hızlı uzamasını sağlar. Saçların elektriklenmesini ve dökülmesini engeller.

Bıttım, vücut temizliğinde de etkili bir sabundur.

Ciltte peeling etkisi yaratır bu sayede cilt pürüzsüz bir görünüme ulaşır.

Güneş ve diğer dış etkenlere bağlı olarak oluşan cilt lekelerini geçirmede etkilidir.

Cilde canlı ve parlak bir görünüm verir.

Vücutta oluşan kızarıklara ve kaşıntılara iyi gelir.

Bacak bölgesindeki varisleri azaltır.

Bıttım sabunu, sedef hastalıkları için kullanılabilir.

Bıttım sabunu nasıl kullanılır?

Bıttım sabunundan tam fayda sağlayabilmek için hiçbir kimyasal ürün ile beraber kullanmamalısınız. Saçlarınızı iyice ıslattıktan sonra bıttım sabunu ile köpürtün ve yıkadıktan sonra durulayın. Bir gün bıttım sabunu ertesi gün doğal bir şampuan ile yıkayın.

Bıttım sabununu cildinizde de kullanabilirsiniz. Duş sırasında saçınız gibi vücudunuzu da bıttım sabunu ile yıkayabilirsiniz. Öte yandan haftada 2 defa akşam uyumadan önce yüzünüzü de bıttım sabunu ile temizleyebilirsiniz.

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