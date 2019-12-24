'Bir Yaz Gecesi Rüyası' Sezonun Son Oyunuyla Anadolu Yakası'na Geliyor

William Shakespeare’in aşk ve rüyalar üzerine yazdığı en büyük komedisi “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, 24 Aralık Salı akşamı saat 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

İngiliz yazar William Shakespeare’in aşk ve rüyalar üzerine kaleme aldığı en büyük komedisi Bir Yaz Gecesi Rüyası, üç sezondur Biraderler Yapım prodüksiyonuyla sahnelenmeye devam ediyor. Levent Üzümcü’ye “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu”, Arda Aydın’a da “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödüllerini getiren ve 2015 yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde “Yılın En Başarılı Prodüksiyonu” seçilen Bir Yaz Gecesi Rüyası, 24 Aralık Salı akşamı saat 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde perde açıyor.

ETKİLEYİCİ BİR PERFORMANS

Shakespeare’in en çok sahnelenen ve en çok izlenen oyunlarından Bir Yaz Gecesi Rüyası, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın 2014-2015 sezonlarında kapalı gişe oynamış, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu tarihinin seyirci rekorunu, 2 oyunda toplam 12 bin 600 seyirciye ulaşarak kırmıştı. 2017’den bu yana da Biraderler Yapım prodüksiyonu olarak Avrupa'nın önemli yönetmenlerinden Aleksandar Popovski tarafından çağdaş bir reji anlayışıyla sahneleniyor. Bir Yaz Gecesi Rüyası, akla hayale gelmeyen akrobatik detayları, kırmızı kadife perdeleri ve sahne tekniğinde devrim yaratan orman efektiyle seyirciye unutamayacağı bir deneyim yaşatıyor. Metni sahneye olduğu gibi aktarmak yerine, onunla oynamayı ve görsel olarak etkileyici bir performansa çevirmeyi tercih eden Popovski, tasarımcı Sven Jonke’nin müthiş sahne tasarımıyla Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı sahnelerken üç ana eksende ilerleyen hikayeyi sahne tasarımına da yansıtmış. Oyun seyirciyi, saray çevresinden Theseus ve Hippolyta ile dört genç aşık arasında geçen olaylarla, Pyramus ve Thisbe'nin trajik aşk hikayesini sahneleyen esnaflar ve Oberon, Titanya, Puck diğer periler ve elflerden oluşan periler dünyası arasında gezdiriyor. Usta oyuncular Sezai Aydın, Levent Üzümcü, Arda Aydın, Neslihan Yeldan ve İlham Erdoğan uzun süre hafızalardan silinmeyecek performanslara imza atıyor.

450 METRELİK KIRMIZI PERDELER

Değişik ülkelerde aynı rejiyle sahnelenen ve hala sahneleme teklifleri alan oyun dev çelik dekoru, 450 metrelik kırmızı perdeleriyle görsel bir şölen sunuyor. Shakespeare'in yazdığı olayların tüm karmaşasını kendine rehber edinerek yeni baştan bir izlek oluşturan Popovski, sıradan olan her şeyi yıkıp Sven Jonke'nin muhteşem sahne tasarımıyla Bir Yaz Gecesi Rüyası’na yeni bir boyut getiriyor ve oyunu Puck, Titania, Oberon üçgeninden kurtarıp en küçük rol kişisine kadar tüm karakterlerin sahnede iz bırakmasını sağlıyor. Tasarımcı Sven Jonke seyirciye renk algısının ne denli önemli olduğunu adeta ispatlarcasına yaptığı bu tasarımla, zaman ve mekan algısını sahne üzerinde ne denli ustaca değiştirebileceğini kanıtlıyor. Oyunun müzikleri ödüllü müzisyen Kyril Djaykovski’ye ait.

OYUNUN KONUSU:

Bir Shakespeare klasiği “Bir Yaz Gecesi Rüyası” Atina’da Dük Theseus ve düşes Hypolita’nın düğün şenlikleri için hazırlanacak bir tiyatro oyunu etrafında şekilleniyor. Atina esnaf takımını oyuncu yapmaya çalışanlardan tutun da gizlice evlenmek için kaçan aşıklara, bu aşıkların başına bin bir türlü felaket gelmesini sağlayan sakar cin Puck’tan, onun efendisi Oberon ve adeta savaş içinde olduğu sevgilisi Titania’ya kadar pek çok karakter bu kargaşalı komedinin sonunda istediklerine ulaşıyor. Daha önce denenmemiş her tür yeniliğe açık bir reji yapısıyla göz kamaştıran “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, yapılan tüm hataların ve Puck’ın yaptığı yanlışları düzeltmesinin ardından esnaf- oyuncuların son derece komik ve izleyenleri kırıp geçiren final sahnesiyle son buluyor. Bol ödüllü kırmızı bir orman tasarımının içinde akrobatların muhteşem şovlarıyla da renklenen oyun bir yanlışlıklar komedisi ve Shakespeare’in en güzel ve meşhur komedi oyunu...

KÜNYE:

Yazan: William Shakespeare

Yöneten: Aleksandar Popovski

Yapımcı: Arda Aydın - BİRADERLER YAPIM

Yardımcı Uygulamacı Yapımcı: Oğuzalp Kutlu

Sahne ve Işık Tasarımı: Sven Jonke

Kostüm: Jelena Prokovic

Müzik: KiriL Dzajkovski

Süre : 2 Saat 15 Dakika (İki Perde)

Oyuncular: Sezai Aydın, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan, Arda Aydın, Özgün Akakça, Pınar Tuncegil, Nurdan Kalınağa, İlham Erdoğan, Ali Bal, Sena Yıldız, Canberk Gültekin, Ayşen Baransel, Sertan Müsellim, Gürol Güngör, Anıl Altınöz, Mustafa Polat, Gürkan Başbuğ, Dilek Ünal,

Argun Sayın.